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Болельщики выбрали лучшего игрока Динамо в сентябре
Фанаты выбрали Николая Шапаренко
Фото: ФК Динамо Киев
"Динамо" подвело итоги голосования за лучшего игрока киевлян по итогам сентября.
Награда досталась полузащитнику Николаю Шапаренко. За футболиста свои голоса отдали 39% респондентов.
В текущем сезоне на счету хавбека, который сегодня отмечает 23-летие, один гол и две результативные передачи.
Топ-5 игроков "Динамо" в сентябре по мнению болельщиков:
1. Шапаренко - 39%
2. Буяльский - 20%
3. Гармаш - 19%
4. Цыганков - 18%
5. Миколенко - 4%
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Источник:ФК Динамо Киев
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