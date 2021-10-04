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Болельщики выбрали лучшего игрока Динамо в сентябре

Премьер-лига
(1 голосов)

Фанаты выбрали Николая Шапаренко

Болельщики выбрали лучшего игрока Динамо в сентябре

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

"Динамо" подвело итоги голосования за лучшего игрока киевлян по итогам сентября.

Награда досталась полузащитнику Николаю Шапаренко. За футболиста свои голоса отдали 39% респондентов.

В текущем сезоне на счету хавбека, который сегодня отмечает 23-летие, один гол и две результативные передачи.

Топ-5 игроков "Динамо" в сентябре по мнению болельщиков:

1. Шапаренко - 39%

2. Буяльский - 20%

3. Гармаш - 19%

4. Цыганков - 18%

5. Миколенко - 4%

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В статье: Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
ФК Динамо Киев

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