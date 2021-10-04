Не упускать из виду, или Брильянты из навоза. Акценты зрителя на играх 10-го тура УПЛ

На мой взгляд, тур стал одним из худших в сезоне. Начнем с того, что больше половины команд не сумели в нем забить мяч. Средняя результативность составила 1,5 гола за матч – самый низкий показатель в сезоне. Без голов завершились сразу две игры. Прочел где-то, что 0:0 для УПЛ норма. Неправда, до сих пор у нас было два таких счета в 71 матче.

Так закончилось и хваленое Класичне, которое в былые годы имело смысл обсуждать отдельно. Начали-то за здравие, и даже вспомнилась бессмертная фраза Попандопуло: "Такой брильянт – в таком навозе!" Но постепенно благополучно усреднились, и к вашим послематчевым комментариям больше подошел бы девиз: а брильянты-то – из навоза!

Динамо – Шахтер 0:0

Ворскла – Ингулец 3:0

Заря – Десна 2:0

Львов – Днепр-1 0:1

Верес – Александрия 0:0

Металлист 1925 – Минай 1:0

Мариуполь – Рух 0:2

Колос – Черноморец 2:1

Зрелищность. Как по мне, то по-настоящему бодро смотрелись всего два поединка из восьми. Причем, сначала я бы назвал матч в Тернополе, где "Львов" принимал "Днепр-1". А сразу за ним – главная игра первого круга в Киеве. Ну, и с некоторой натяжкой, добавлю сюда поединок в Полтаве.

Самое унылое зрелище нам уже привычно явили в Луцке, где "Верес" пытался играть с "Александрией". В принципе, печалька царила и в Мариуполе. В Запорожье, Ковалевке и Харькове я бы назвал футбол сносным. Не забудем, что все познается в сравнении.

Интрига. В Мариуполе ее убил первый гол "Руха", забитый Таллесом еще в середине первого тайма. 12 минут спустя счет удвоится, а у хозяев поля будет лишь один полушанс в концовке встречи.

Посреди второго тайма кипер "Колоса" Фесюн отбил удар Авагимяна, лишив одесситов последней возможности уйти от поражения в Ковалевке. На пару минут позже в Запорожье Громов, забив второй мяч "Зари", покончил с надеждами "Десны".

В большинстве матчей интрига держалась приличный срок. В Полтаве лишь второй гол "Ворсклы", забитый Тиллем на 77-й минуте, успокоил "Ингулец". Во Львове, думаю, нужно учесть эпизод на 90-й минуте, когда Эрнест не успел к мячу в непосредственной близости от ворот "Днепра-1": счет реально мог сравняться.

А в трех играх все могло измениться в компенсированное время. Убойный выстрел александрийца Ковальца с близкого расстояния пришелся в перекладину ворот "Вереса". А еще позже Кулиев из "Миная" мог забить ответный мяч в Харькове, а Караваеву пришлось парировать удар Забарного по своим, едва не принесший победу "Шахтеру".

То есть, интрига в туре была на уровне. Нужно было лишь досмотреть футбол до конца. Чему не всегда способствовало его качество.

Логика. Закономерен и, я бы сказал, даже справедлив был счет в двух главных поединках тура. "Заря" "наиграла" аккурат на два "сухих" гола в ворота "Десны". И "Динамо" с "Шахтером" были вполне достойны ничьей, разве что, все-таки результативной.

"Рух" и "Ворскла" были сильнее "Мариуполя" и "Ингульца" соответственно, но не настолько, как нам говорят об этом финальные цифры на табло.

В Луцке я бы все же рискнул отдать минимальное преимущество над "Вересом" "Александрии". Тогда как победы "Металлиста 1925" и "Днепра-1" вполне могли не состояться – "Минай" и "Львов" вряд ли заслуживали своих поражений. Ну и совершенно не "наиграл" на свою победу "Колос". Команда из Одессы смотрелась даже острее.

Судейство. В этом отношении тур был настолько лишен предмета для разговора, что я даже дал нашему консультанту Юстасу выходной. Правда, он, по собственной инициативе, пытался было усмотреть пенальти в ворота того же "Колоса" на 86-й минуте, но делал это как-то вяло и неохотно: "Ну, там шла подача, и на дальней штанге кого-то завалили".

Когда же я попросил конкретизировать, он взял самоотвод. Хоть и утверждал, что рефери Козык "гнал всю игру "Динамо-2" за Можайск". Чего давненько не наблюдалось в матчах этой команды. В целом же, повторюсь, тур вышел тут пресным. И это должно нас радовать. С другой стороны, и оно подчеркнуло общую невзрачную картину.

Везение. А вот Фортуна раздухарилась не на шутку!

"Динамо" могло повести в счете уже на 9-й минуте, когда де Пена пробил в стойку ворот "Шахтера". И попробуйте отнять после этого конфету у птенцов гнезда Луческу…

"Колосу", безусловно, повезло открыть счет на 15-й минуте, после удобного отскока мяча от Кадири к Лысенко. Удача точно была неблагосклонна к команде Мороза в этот день.

"Металлисту 1925" фартануло на 86-й минуте, когда сравнять счет для "Миная" Кобаку помешала штанга.

О перекладине от Ковальца под самую занавесочку мы уже вспоминали. Дико повезло "Вересу" в поединке с "Александрией".

А вот "Днепру-1" везло систематически, и он по праву может считаться фаворитом Фортуны в туре. Открыв счет в неочевидном эпизоде в дебюте матча, гости могли получить ответный гол на 63-й минуте – Кожокару перевел мяч в перекладину, на 81-й – Эрнест пробил в стойку, и на 90-й – он же чуть-чуть не успел к мячу.

Чем фарт не шутит, когда футбол спит.

Личности. На мой вкус и по моим скромным подсчетам, самой яркой фигурой тура стал днепрянин Довбик, чаще других мелькавший перед нами на экране в ключевых и наиболее зрелищных фрагментах игры. Вторым назвал бы полтавчанина Тилля, третьим – Климчука из "Руха".

Наибольшее количество зачетных вратарских сэйвов насчитал у львовянина Ильющенкова, пропустившего сумасшедший гол Довбика. У Ризныка из "Ворсклы" их немного меньше, но он при этом остался "сухим".

Также лично мне в туре запомнились особо полтавчане Степанюк и Рангель, и, пожалуй, Булеца из "Зари". Отсутствие в этом списке участников Класичного как бы подчеркнет навозную природу наших брильянтов. Ну честно: даже Патрик – и тот, скорее методом исключения.

Симпатии. Наиболее привлекательную атакующую игру, по моему мнению и видению, показал тот, кому это нужно было больше всего – "Шахтер". Здесь говорят не о результате и не о голах – о системности атакующих действий, радующих глаз зрителя. Прагматиков просят не беспокоиться, и не сотрясать воздух почем зря.

В тройку включил бы "Днепр-1" и "Зарю". После чего непременно добавил бы к ним "Львов". И лишь затем – "Динамо" и "Ворсклу". Я так вижу.

Самая блеклая команда тура в атаке – "Мариуполь". Следующей назову "Десну", а замкнет тройку "Верес". Печальная компания.

Таблица. Позади треть чемпионата. Это уже серьезный кусок сезона, и чисто визуально наша турнирная таблица смотрится красиво. В том смысле, что ни одна из команд не сумела опередить преследователей более чем на три очка. Расстояние вытянутой руки – то есть, длиной в одну победу. Никого не упустили из виду.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Динамо 10 8 2 0 25-2 +23 26 2 Шахтер 10 7 2 1 23-5 +18 23 3 Ворскла 10 6 3 1 19-7 +12 21 4 Заря 10 6 2 2 22-9 +13 20 5 СК Днепр-1 10 6 1 3 14-12 +2 19 6 ФК Александрия 10 5 3 2 10-7 +3 18 7 Десна 10 5 1 4 13-16 -3 16 8 Металлист 1925 10 4 1 5 9-13 -4 13 9 Верес 10 3 3 4 9-12 -3 12 10 Рух 10 3 2 5 8-12 -4 11 11 Колос 9 3 2 4 7-14 -7 11 12 Ингулец 10 2 2 6 9-18 -9 8 13 ФК Львов 10 1 3 6 6-15 -9 6 14 ФК Минай 9 1 3 5 6-12 -6 6 15 Черноморец 10 1 3 6 11-24 -13 6 16 ФК Мариуполь 10 1 1 8 12-25 -13 4

Обращаем внимание, что такой максимальный отрыв мы наблюдаем между лидером и вторым местом; затем – в середине таблицы, между седьмым и восьмым; и наконец, между одиннадцатым и двенадцатым. Можно ли говорить о том, что все роли уже расписаны? На мой взгляд, во многом – да. Как минимум, четко наметились тенденции.

В этой первой трети "Динамо" было очевидно убедительнее и стабильнее "Шахтера". Что ничего еще не решает, само по себе, но не дает последнему шансов хоть немного расслабиться. А догонять, как известно, неприятно – чем дольше, тем хуже.

Конечно, два очка между "Шахтером" и третьим местом - лишь временное недоразумение. К сожалению. В группе борцов за "бронзу" и отбор Лиги Европы все выше растут акции "Зари", которая еще до зимы может обставить "Ворсклу". И падают – "Десны". Пожалуй, нынче она, как и "Днепр-1" с "Александрией", на своем месте.

Я бы сказал, что седьмым местом и ограничиваются пределы настоящей высшей лиги украинского футбола. Все, что ниже – не соответствует ее уровню. Следующая четверка команд уровнем ниже среднего занимает свои позиции, что называется, по ранжиру: кто на что учился.

И наконец, нижняя пятерка. Здесь тоже все четко. Сначала идет трио случайных попутчиков УПЛ под руководством сумасбродных (каждый по-своему) хозяев, которое заслуженно возглавляет "Ингулец". Все же, у его президента хватает ума доверять своему коучу, а не лохматить тренерское кресло почем ни попадя.

Пока выглядит справедливым, чтобы условные "Львов" с "Минаем" попытали счастья в переходных играх. Также как и оба наших фарм-клуба в целом закономерно замыкают таблицу: преобладающей в них молодежи (особенно в Мариуполе) трудно выдерживать конкуренцию с полноценными клубами. А их вылет, пожалуй, стал бы благом для УПЛ.

Впрочем, пока о них есть кому позаботиться… А вы вправе посмеяться над незадачливым "аналитиком", глядя на очковую плотность сиюминутных результатов.

Анонсы. В афише 11-го тура бросается в глаза пара "Шахтер" - "Заря". Скажу откровенно: я не жду от нее чудес. Разве что почему-либо вкрутую облажается фаворит. Сама по себе команда Скрипника способной на подвиги, как по мне, не выглядит. И все же моя надежда на интригу умрет уже во время просмотра матча.

Интересная вывеска у "Александрии" с "Ворсклой". Эти две команды, помимо пересекающихся турнирных интересов, способны подарить нам увлекательную игру. Если у них получится.

Исключительно из соображений таблицы, третьим рекомендовал бы поединок "Ингульца" с "Рухом". Уж чего-чего, а зрелища от них ожидать сложно. Но для любителей борьбы за результат самое то. Глядишь, и искры полетят…

А в целом, увы, ощущение деградации УПЛ как элиты украинского футбола пока лишь усиливается. И после наших оглушительных провалов в еврокубках мы уже имеем адекватные им процессы во внутреннем чемпионате. Я подчеркну это "уже": речь идет именно о последних двух сезонах, когда мы повернули в обратную сторону.

Раньше глотком свежего воздуха для нас была сборная. Сейчас же ожидание ее матчей стало каким-то безрадостным что ли. Верится с трудом даже не в позитивный результат – в то, что игра подарит зрителю отдохновение, как это было еще относительно совсем недавно. Как говорил великий комбинатор: грустно, девицы.