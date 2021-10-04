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Не упускать из виду, или Брильянты из навоза. Акценты зрителя на играх 10-го тура УПЛ
Авторский обзор матчей чемпионата Украины
фото - Олександр Приходько
На мой взгляд, тур стал одним из худших в сезоне. Начнем с того, что больше половины команд не сумели в нем забить мяч. Средняя результативность составила 1,5 гола за матч – самый низкий показатель в сезоне. Без голов завершились сразу две игры. Прочел где-то, что 0:0 для УПЛ норма. Неправда, до сих пор у нас было два таких счета в 71 матче.
Так закончилось и хваленое Класичне, которое в былые годы имело смысл обсуждать отдельно. Начали-то за здравие, и даже вспомнилась бессмертная фраза Попандопуло: "Такой брильянт – в таком навозе!" Но постепенно благополучно усреднились, и к вашим послематчевым комментариям больше подошел бы девиз: а брильянты-то – из навоза!
- Динамо – Шахтер 0:0
- Ворскла – Ингулец 3:0
- Заря – Десна 2:0
- Львов – Днепр-1 0:1
- Верес – Александрия 0:0
- Металлист 1925 – Минай 1:0
- Мариуполь – Рух 0:2
- Колос – Черноморец 2:1
Зрелищность. Как по мне, то по-настоящему бодро смотрелись всего два поединка из восьми. Причем, сначала я бы назвал матч в Тернополе, где "Львов" принимал "Днепр-1". А сразу за ним – главная игра первого круга в Киеве. Ну, и с некоторой натяжкой, добавлю сюда поединок в Полтаве.
Самое унылое зрелище нам уже привычно явили в Луцке, где "Верес" пытался играть с "Александрией". В принципе, печалька царила и в Мариуполе. В Запорожье, Ковалевке и Харькове я бы назвал футбол сносным. Не забудем, что все познается в сравнении.
Интрига. В Мариуполе ее убил первый гол "Руха", забитый Таллесом еще в середине первого тайма. 12 минут спустя счет удвоится, а у хозяев поля будет лишь один полушанс в концовке встречи.
Посреди второго тайма кипер "Колоса" Фесюн отбил удар Авагимяна, лишив одесситов последней возможности уйти от поражения в Ковалевке. На пару минут позже в Запорожье Громов, забив второй мяч "Зари", покончил с надеждами "Десны".
В большинстве матчей интрига держалась приличный срок. В Полтаве лишь второй гол "Ворсклы", забитый Тиллем на 77-й минуте, успокоил "Ингулец". Во Львове, думаю, нужно учесть эпизод на 90-й минуте, когда Эрнест не успел к мячу в непосредственной близости от ворот "Днепра-1": счет реально мог сравняться.
А в трех играх все могло измениться в компенсированное время. Убойный выстрел александрийца Ковальца с близкого расстояния пришелся в перекладину ворот "Вереса". А еще позже Кулиев из "Миная" мог забить ответный мяч в Харькове, а Караваеву пришлось парировать удар Забарного по своим, едва не принесший победу "Шахтеру".
То есть, интрига в туре была на уровне. Нужно было лишь досмотреть футбол до конца. Чему не всегда способствовало его качество.
Логика. Закономерен и, я бы сказал, даже справедлив был счет в двух главных поединках тура. "Заря" "наиграла" аккурат на два "сухих" гола в ворота "Десны". И "Динамо" с "Шахтером" были вполне достойны ничьей, разве что, все-таки результативной.
"Рух" и "Ворскла" были сильнее "Мариуполя" и "Ингульца" соответственно, но не настолько, как нам говорят об этом финальные цифры на табло.
В Луцке я бы все же рискнул отдать минимальное преимущество над "Вересом" "Александрии". Тогда как победы "Металлиста 1925" и "Днепра-1" вполне могли не состояться – "Минай" и "Львов" вряд ли заслуживали своих поражений. Ну и совершенно не "наиграл" на свою победу "Колос". Команда из Одессы смотрелась даже острее.
Судейство. В этом отношении тур был настолько лишен предмета для разговора, что я даже дал нашему консультанту Юстасу выходной. Правда, он, по собственной инициативе, пытался было усмотреть пенальти в ворота того же "Колоса" на 86-й минуте, но делал это как-то вяло и неохотно: "Ну, там шла подача, и на дальней штанге кого-то завалили".
Когда же я попросил конкретизировать, он взял самоотвод. Хоть и утверждал, что рефери Козык "гнал всю игру "Динамо-2" за Можайск". Чего давненько не наблюдалось в матчах этой команды. В целом же, повторюсь, тур вышел тут пресным. И это должно нас радовать. С другой стороны, и оно подчеркнуло общую невзрачную картину.
Везение. А вот Фортуна раздухарилась не на шутку!
"Динамо" могло повести в счете уже на 9-й минуте, когда де Пена пробил в стойку ворот "Шахтера". И попробуйте отнять после этого конфету у птенцов гнезда Луческу…
"Колосу", безусловно, повезло открыть счет на 15-й минуте, после удобного отскока мяча от Кадири к Лысенко. Удача точно была неблагосклонна к команде Мороза в этот день.
"Металлисту 1925" фартануло на 86-й минуте, когда сравнять счет для "Миная" Кобаку помешала штанга.
О перекладине от Ковальца под самую занавесочку мы уже вспоминали. Дико повезло "Вересу" в поединке с "Александрией".
А вот "Днепру-1" везло систематически, и он по праву может считаться фаворитом Фортуны в туре. Открыв счет в неочевидном эпизоде в дебюте матча, гости могли получить ответный гол на 63-й минуте – Кожокару перевел мяч в перекладину, на 81-й – Эрнест пробил в стойку, и на 90-й – он же чуть-чуть не успел к мячу.
Чем фарт не шутит, когда футбол спит.
Личности. На мой вкус и по моим скромным подсчетам, самой яркой фигурой тура стал днепрянин Довбик, чаще других мелькавший перед нами на экране в ключевых и наиболее зрелищных фрагментах игры. Вторым назвал бы полтавчанина Тилля, третьим – Климчука из "Руха".
Наибольшее количество зачетных вратарских сэйвов насчитал у львовянина Ильющенкова, пропустившего сумасшедший гол Довбика. У Ризныка из "Ворсклы" их немного меньше, но он при этом остался "сухим".
Также лично мне в туре запомнились особо полтавчане Степанюк и Рангель, и, пожалуй, Булеца из "Зари". Отсутствие в этом списке участников Класичного как бы подчеркнет навозную природу наших брильянтов. Ну честно: даже Патрик – и тот, скорее методом исключения.
Симпатии. Наиболее привлекательную атакующую игру, по моему мнению и видению, показал тот, кому это нужно было больше всего – "Шахтер". Здесь говорят не о результате и не о голах – о системности атакующих действий, радующих глаз зрителя. Прагматиков просят не беспокоиться, и не сотрясать воздух почем зря.
В тройку включил бы "Днепр-1" и "Зарю". После чего непременно добавил бы к ним "Львов". И лишь затем – "Динамо" и "Ворсклу". Я так вижу.
Самая блеклая команда тура в атаке – "Мариуполь". Следующей назову "Десну", а замкнет тройку "Верес". Печальная компания.
Таблица. Позади треть чемпионата. Это уже серьезный кусок сезона, и чисто визуально наша турнирная таблица смотрится красиво. В том смысле, что ни одна из команд не сумела опередить преследователей более чем на три очка. Расстояние вытянутой руки – то есть, длиной в одну победу. Никого не упустили из виду.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Динамо
|10
|8
|2
|0
|25-2
|+23
|26
|2
|Шахтер
|10
|7
|2
|1
|23-5
|+18
|23
|3
|Ворскла
|10
|6
|3
|1
|19-7
|+12
|21
|4
|Заря
|10
|6
|2
|2
|22-9
|+13
|20
|5
|СК Днепр-1
|10
|6
|1
|3
|14-12
|+2
|19
|6
|ФК Александрия
|10
|5
|3
|2
|10-7
|+3
|18
|7
|Десна
|10
|5
|1
|4
|13-16
|-3
|16
|8
|Металлист 1925
|10
|4
|1
|5
|9-13
|-4
|13
|9
|Верес
|10
|3
|3
|4
|9-12
|-3
|12
|10
|Рух
|10
|3
|2
|5
|8-12
|-4
|11
|11
|Колос
|9
|3
|2
|4
|7-14
|-7
|11
|12
|Ингулец
|10
|2
|2
|6
|9-18
|-9
|8
|13
|ФК Львов
|10
|1
|3
|6
|6-15
|-9
|6
|14
|ФК Минай
|9
|1
|3
|5
|6-12
|-6
|6
|15
|Черноморец
|10
|1
|3
|6
|11-24
|-13
|6
|16
|ФК Мариуполь
|10
|1
|1
|8
|12-25
|-13
|4
Обращаем внимание, что такой максимальный отрыв мы наблюдаем между лидером и вторым местом; затем – в середине таблицы, между седьмым и восьмым; и наконец, между одиннадцатым и двенадцатым. Можно ли говорить о том, что все роли уже расписаны? На мой взгляд, во многом – да. Как минимум, четко наметились тенденции.
В этой первой трети "Динамо" было очевидно убедительнее и стабильнее "Шахтера". Что ничего еще не решает, само по себе, но не дает последнему шансов хоть немного расслабиться. А догонять, как известно, неприятно – чем дольше, тем хуже.
Конечно, два очка между "Шахтером" и третьим местом - лишь временное недоразумение. К сожалению. В группе борцов за "бронзу" и отбор Лиги Европы все выше растут акции "Зари", которая еще до зимы может обставить "Ворсклу". И падают – "Десны". Пожалуй, нынче она, как и "Днепр-1" с "Александрией", на своем месте.
Я бы сказал, что седьмым местом и ограничиваются пределы настоящей высшей лиги украинского футбола. Все, что ниже – не соответствует ее уровню. Следующая четверка команд уровнем ниже среднего занимает свои позиции, что называется, по ранжиру: кто на что учился.
И наконец, нижняя пятерка. Здесь тоже все четко. Сначала идет трио случайных попутчиков УПЛ под руководством сумасбродных (каждый по-своему) хозяев, которое заслуженно возглавляет "Ингулец". Все же, у его президента хватает ума доверять своему коучу, а не лохматить тренерское кресло почем ни попадя.
Пока выглядит справедливым, чтобы условные "Львов" с "Минаем" попытали счастья в переходных играх. Также как и оба наших фарм-клуба в целом закономерно замыкают таблицу: преобладающей в них молодежи (особенно в Мариуполе) трудно выдерживать конкуренцию с полноценными клубами. А их вылет, пожалуй, стал бы благом для УПЛ.
Впрочем, пока о них есть кому позаботиться… А вы вправе посмеяться над незадачливым "аналитиком", глядя на очковую плотность сиюминутных результатов.
Анонсы. В афише 11-го тура бросается в глаза пара "Шахтер" - "Заря". Скажу откровенно: я не жду от нее чудес. Разве что почему-либо вкрутую облажается фаворит. Сама по себе команда Скрипника способной на подвиги, как по мне, не выглядит. И все же моя надежда на интригу умрет уже во время просмотра матча.
Интересная вывеска у "Александрии" с "Ворсклой". Эти две команды, помимо пересекающихся турнирных интересов, способны подарить нам увлекательную игру. Если у них получится.
Исключительно из соображений таблицы, третьим рекомендовал бы поединок "Ингульца" с "Рухом". Уж чего-чего, а зрелища от них ожидать сложно. Но для любителей борьбы за результат самое то. Глядишь, и искры полетят…
А в целом, увы, ощущение деградации УПЛ как элиты украинского футбола пока лишь усиливается. И после наших оглушительных провалов в еврокубках мы уже имеем адекватные им процессы во внутреннем чемпионате. Я подчеркну это "уже": речь идет именно о последних двух сезонах, когда мы повернули в обратную сторону.
Раньше глотком свежего воздуха для нас была сборная. Сейчас же ожидание ее матчей стало каким-то безрадостным что ли. Верится с трудом даже не в позитивный результат – в то, что игра подарит зрителю отдохновение, как это было еще относительно совсем недавно. Как говорил великий комбинатор: грустно, девицы.
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