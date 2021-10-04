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Верес надолго потерял Клеца. Хавбек повредил "кресты"
Футболист готовится к операции
nkveres.com
Полузащитник "
На тренировке футболист повредил крестообразную связку колена и сейчас готовится к оперативному вмешательству.
Как все произошло рассказал сам Дмитрий.
"Травму получил на тренировке. Было столкновение с Михаилом Сергийчуком. Он бил по воротам, я пытался выбить мяч и он по инерции ударил не по мячу, а мне по ноге. Как-то так. Не помню всего эпизода в деталях, потому что все очень быстро произошло. Врачи говорят, что повредил крестообразные связки. Сейчас готовлюсь к операции", - сказал футболист.
Напомним, в нынешнем сезоне Дмитрий Клец сыграл за "Верес" 9 матчей (8 в чемпионате и 1 в Кубке) и забил 1 гол.
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