Бущан и Забарный подписали новые 5-летние контракты с Динамо

Вратарь Георгий Бущан и центральный защитник Илья Забарный подписали новые контракты с " Динамо ".

Новые соглашения обоих игроков рассчитаны на 5 лет.

Бущан перешел в динамовскую академию в 14-летнем возрасте, дебютировал за основную команду "Динамо" в августе 2017-го. В нынешнем сезоне Бущан принял участие в семи поединках чемпионата Украины, в которых пропустил два мяча.

Забарный - воспитанник ДЮФШ "Динамо". Дебютировал за первую команду 11 сентября 2020 года. В нынешнем сезоне Забарный принял участие в девяти поединках чемпионата Украины.