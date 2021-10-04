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Бущан и Забарный подписали новые 5-летние контракты с Динамо
Киевляне продлили двух ключевых игроков
Вратарь Георгий Бущан и центральный защитник Илья Забарный подписали новые контракты с "
Новые соглашения обоих игроков рассчитаны на 5 лет.
Бущан перешел в динамовскую академию в 14-летнем возрасте, дебютировал за основную команду "Динамо" в августе 2017-го. В нынешнем сезоне Бущан принял участие в семи поединках чемпионата Украины, в которых пропустил два мяча.
Забарный - воспитанник ДЮФШ "Динамо". Дебютировал за первую команду 11 сентября 2020 года. В нынешнем сезоне Забарный принял участие в девяти поединках чемпионата Украины.
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