Определен лучший арбитр десятого тура УПЛ

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Vbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

В десятом туре всё внимание было приковано к матчу "Динамо" - "Шахтер". Понятно, что и работа арбитра на этом поединке тщательно анализировалась экспертами. Александр Шандор отработал без ошибок, поэтому он и становится лучшим в туре. Показал в течение девяноста минут шесть желтых карточек игрокам обеих команд, пенальти не назначал, никого не удалил.