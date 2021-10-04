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Определен лучший арбитр десятого тура УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Первое признание для молодого рефери

Определен лучший арбитр десятого тура УПЛ

Фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Vbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

В десятом туре всё внимание было приковано к матчу "Динамо" - "Шахтер". Понятно, что и работа арбитра на этом поединке тщательно анализировалась экспертами. Александр Шандор отработал без ошибок, поэтому он и становится лучшим в туре. Показал в течение девяноста минут шесть желтых карточек игрокам обеих команд, пенальти не назначал, никого не удалил.

Определен лучший арбитр десятого тура УПЛ - изображение 1

Для Александра Шандора это первое признание в сезоне. Ранее лучшими в туре становились Алексей Деревинский (1-й тур), Ярослав Козик (2-й и 5-й туры), Владимир Новохатний (3-й и 8-й туры), Денис Шурман (4-й тур), Евгений Арановський (6-й тур), Андрей Коваленко (7-й тур) и Юрий Иванов (9-й тур).

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