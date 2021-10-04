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Контракт Дентиньо с Шахтером заканчивается в начале ноября - источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Нового соглашения пока что нет

Контракт Дентиньо с Шахтером заканчивается в начале ноября - источник

shakhtar.com

Новина українською

Контракт бразильского форварда Дентиньо с Шахтером заканчивается 8 ноября. Об это сообщил журналист и ведущий ТаТоТаке Андрей Сенькив.

Ранее гендир Шахтера Сергей Палкин говорил, что соглашение с игроком истекает в конце года, при этом даты функционер не называл.

Также бразильские СМИ активно пишут о том, что Дентиньо ведет переговоры с Коринтиансом и не хочет продлевать контракт с горняками.

Напомним, что в нынешнем сезоне Дентиньо сыграл за "горняков" 4 матча, в которых забил 1 гол.

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В статье: Дентиньо Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТаТоТаке

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