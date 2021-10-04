Контракт Дентиньо с Шахтером заканчивается в начале ноября - источник

Контракт бразильского форварда Дентиньо с Шахтером заканчивается 8 ноября. Об это сообщил журналист и ведущий ТаТоТаке Андрей Сенькив.

Ранее гендир Шахтера Сергей Палкин говорил, что соглашение с игроком истекает в конце года, при этом даты функционер не называл.

Также бразильские СМИ активно пишут о том, что Дентиньо ведет переговоры с Коринтиансом и не хочет продлевать контракт с горняками.

Напомним, что в нынешнем сезоне Дентиньо сыграл за "горняков" 4 матча, в которых забил 1 гол.