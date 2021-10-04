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Контракт Дентиньо с Шахтером заканчивается в начале ноября - источник
Нового соглашения пока что нет
shakhtar.com
Контракт бразильского форварда Дентиньо с
Ранее гендир Шахтера Сергей Палкин говорил, что соглашение с игроком истекает в конце года, при этом даты функционер не называл.
Также бразильские СМИ активно пишут о том, что
Напомним, что в нынешнем сезоне Дентиньо сыграл за "горняков" 4 матча, в которых забил 1 гол.
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