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Цыганык: Шахтер может возобновить интерес к Довбику

Премьер-лига
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(1 голосов)

Горнякам в свете травмы Траоре нужен форвард

Цыганык: Шахтер может возобновить интерес к Довбику

Faisal HQ

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганик сообщил о том, что Шахтер в свете травмы Лассина Траоре может возобновить интерес к форварду Днепра-1 Артема Довбика.

"Правда, что трансфер Артема Довбика в Шахтер возможен. Насколько мне известно, перед приобретением Траоре Срна уже консультировался с Йовичевич о возможной предложения по Довбику. Но потом появился Траоре, поэтому интерес к нападающему Днепра-1 стих.

Сейчас, возможно, этот интерес возобновится. К тому же, Шахтеру нужны украинцы из-за лимита на легионеров. Бесспорно, сейчас искать нападающего за рубежом, иностранца, особенно имея Траоре, который все же восстановится, не лучшая идея.

По сумме в 15 млн. Я не исключаю, что именно такая цена будет стоять для Шахтера от Днепра-1 по Довбику. Примерно такую ​​цену руководство днепрян хотело за Довбика, когда им интересовалось Динамо", - сказал Цыганык.

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В статье: Игорь Цыганык Лассина Траоре Шахтер (Донецк) Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (4)
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FCDD-1918 (Днепр)
04.10.2021 в 22:57
Да 100% подпишут, если ДК не сделают это раньше. Траоре конечно топ, Мораес не известно заиграет ли после травмы, да и до травмы не очень играл, форвардов просто нет. Сикан, которого за уши тянут, кроме стремления, ничего просто. Так что захотят -купят , причем по весьма хитрожопой схеме, кто там 15 млн выложит ...Ахметка скажет, что "пацаны не поймут", и даст от силы 5 млн и какого-то гуся из обоймы U-21, либо аренду с правом выкупа в 7 млн (( А на месте Березы нужно стоять на своем и продать минимум за 13 лямов, хоть на клуб будет , на усиление - 2-3 латиносов как МХ делает.
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dp_dp (Ukraine)
04.10.2021 в 23:00
"Ахметка" может сказать что угодно. Никто Артема за гусей отдавать не будет, не нужно этих сочинений на вольную тему.
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0
FCDD-1918 (Днепр)
04.10.2021 в 23:07
Ну посмотрим и вспомним вместе) Я ж буду только за, если ШД заплатит внушительную сумму как для наших реалий, а по сути больше 5-7 млн предел, хотя именно Довбык стоит реально больше и думаю он это в сборной докажет... Такие таланты у нас выстреливают редко, понаблюдай за его игрой - скорость, удар, умение открыться. Если сам не про..т , то уровень выше Яремчука, Бесединых, Зозуль и других, которые были в сборной за последние лет так 10-15
0
-1
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kotіgorok (Чернiгiв)
04.10.2021 в 22:53
Шахтар багато чого може!
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