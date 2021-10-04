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Цыганык: Шахтер может возобновить интерес к Довбику
Горнякам в свете травмы Траоре нужен форвард
Faisal HQ
Украинский журналист Игорь Цыганик сообщил о том, что
"Правда, что трансфер Артема Довбика в Шахтер возможен. Насколько мне известно, перед приобретением Траоре Срна уже консультировался с Йовичевич о возможной предложения по Довбику. Но потом появился Траоре, поэтому интерес к нападающему Днепра-1 стих.
Сейчас, возможно, этот интерес возобновится. К тому же, Шахтеру нужны украинцы из-за лимита на легионеров. Бесспорно, сейчас искать нападающего за рубежом, иностранца, особенно имея Траоре, который все же восстановится, не лучшая идея.
По сумме в 15 млн. Я не исключаю, что именно такая цена будет стоять для Шахтера от Днепра-1 по Довбику. Примерно такую цену руководство днепрян хотело за Довбика, когда им интересовалось Динамо", - сказал Цыганык.
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