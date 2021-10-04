Цыганык: Шахтер может возобновить интерес к Довбику

Украинский журналист Игорь Цыганик сообщил о том, что Шахтер в свете травмы Лассина Траоре может возобновить интерес к форварду Днепра-1 Артема Довбика.

"Правда, что трансфер Артема Довбика в Шахтер возможен. Насколько мне известно, перед приобретением Траоре Срна уже консультировался с Йовичевич о возможной предложения по Довбику. Но потом появился Траоре, поэтому интерес к нападающему Днепра-1 стих.

Сейчас, возможно, этот интерес возобновится. К тому же, Шахтеру нужны украинцы из-за лимита на легионеров. Бесспорно, сейчас искать нападающего за рубежом, иностранца, особенно имея Траоре, который все же восстановится, не лучшая идея.

По сумме в 15 млн. Я не исключаю, что именно такая цена будет стоять для Шахтера от Днепра-1 по Довбику. Примерно такую ​​цену руководство днепрян хотело за Довбика, когда им интересовалось Динамо", - сказал Цыганык.