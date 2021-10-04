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Динамо объявлениями по стадиону в матче с Шахтером могло нарушить регламент УПЛ

Премьер-лига
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(1 голосов)

УПЛ обещает рассмотреть инцидент

Динамо объявлениями по стадиону в матче с Шахтером могло нарушить регламент УПЛ

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Киевское "Динамо" в матче с "Шахтером" (0:0), возможно, нарушило регламент УПЛ и кодекс этики и честной игры УАФ.

Андрей Плахотнюк, режиссер и ведущий домашних матчей "Динамо", 4 раза использовал аудио систему стадиона для публичного призыва "Всех болельщиков поддержать "Динамо", чтобы киевский клуб мог добиться победы над "Шахтером".

Вероятно, что такие действия были вызваны слабым шумовым сопровождением матча.

Интересно, что в 21 статье регламента УПЛ указано, что клуб несет ответственность за поведение официальных представителей в привязке к "Кодексу этики и честной игры УАФ" и что официальными представителями считается персона исполняющее определенную миссию от имени клуба.

Также есть мнение, что публичное эмоциональное давление ведущего матча может нарушать пункт 1.8 "Кодекса этики и честной игры УАФ", где указано, что клубы и участники футбольного процесса должны "Беспрекословно придерживаться принципов честной игры и не использовать в своей деятельности методов и способов, которые противоречат духу честного соперничества".

В УПЛ, между тем, пообещали рассмотреть данный вопрос, о чем сообщил исполнительный директор Евгений Дикий:

"Мы с юристами, и в том числе КДК, этот вопрос в данный момент изучаем. По-хорошему, со стороны "Динамо", конечно, не правильно так делать.

Могут ли быть санкции? Да, для этого необходимо детальное юридическое обоснование, которое, в том числе, сейчас прорабатывается нашей командой" — отметил Дикий.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Фокус

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Комментарии (4)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
05.10.2021 в 00:03
)
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+1
0
Unselfish (Белая Церковь )
04.10.2021 в 23:25
Тоесть, тамада, который НА ДОМАШНЕМ МАТЧЕ Динамо, заводил публику поддержать ДОМАШНЮЮ команду ещё и что-то нарушил??? Уже с упл и уаф там вообще ох.ренели в порыве вылизать очко кротоферме???
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+3
-3
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Viktor Ivanjvich
04.10.2021 в 23:56
есть правила которые должны все соблюдать и если было нарушение этих правил то соответственно должно быть и наказание-кстате а что уже замылили избиение фанатами простых любителей и болельщиков ДК.
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+4
0
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Zapp Brannigan (Київ)
05.10.2021 в 00:38
Ну в Європі такі коментатори - звична річ. На матчах типу Інтер-Мілан коментатори підтримують команду, яка формально є господарем...
0
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