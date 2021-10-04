Динамо объявлениями по стадиону в матче с Шахтером могло нарушить регламент УПЛ

Киевское "Динамо" в матче с "Шахтером" (0:0) , возможно, нарушило регламент УПЛ и кодекс этики и честной игры УАФ.

Андрей Плахотнюк, режиссер и ведущий домашних матчей "Динамо", 4 раза использовал аудио систему стадиона для публичного призыва "Всех болельщиков поддержать "Динамо", чтобы киевский клуб мог добиться победы над "Шахтером".

Вероятно, что такие действия были вызваны слабым шумовым сопровождением матча.

Интересно, что в 21 статье регламента УПЛ указано, что клуб несет ответственность за поведение официальных представителей в привязке к "Кодексу этики и честной игры УАФ" и что официальными представителями считается персона исполняющее определенную миссию от имени клуба.

Также есть мнение, что публичное эмоциональное давление ведущего матча может нарушать пункт 1.8 "Кодекса этики и честной игры УАФ", где указано, что клубы и участники футбольного процесса должны "Беспрекословно придерживаться принципов честной игры и не использовать в своей деятельности методов и способов, которые противоречат духу честного соперничества".

В УПЛ, между тем, пообещали рассмотреть данный вопрос, о чем сообщил исполнительный директор Евгений Дикий: