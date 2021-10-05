Ващук: Говорят, Луческу в Динамо всё перевернул - ничего подобного

Бывший защитник "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук поделился мнением об украинском класико (0:0) , которое состоялось 3 октября в Киеве на НСК "Олимпийский".

"Думаю, счёт 0:0 в этом матче получился закономерным. Жалко, что было мало голевых моментов. Если бы случился счёт 5:5, было бы интереснее и тоже закономерно. Сама игра не принесла такого удовольствия, как хотелось бы.

Не считаю, что киевское "Динамо" играло в этом матче на ничью, которая их якобы устраивала, исходя из турнирной стратегии и отрыва в три очка. Такой клуб, как "Динамо", априори всегда раньше играл в любом матче на победу. Другое дело, получалось ли. Вот и сейчас мы уже привыкли видеть, что "Динамо" борется само с собой.

На мой взгляд, "Динамо" и "Шахтёру" просто уже скучно играть друг против друга в чемпионате, плюс недавно был матч на Суперкубок. Кто-то был чемпионом, кто-то выигрывал Кубок и так по кругу.

Мне кажется, пока в чемпионате не появятся у киевлян и горняков достойные конкуренты, такие матчи между лидерами мы будем видеть и дальше. Нужно, чтобы было 5-6 команд, которые будут биться с грандами и вести борьбу за второе место. Тогда мы увидим, что наш футбол развивается.

Для чемпионата Украины это был неплохой матч, с напряжением, самоотдачей. Но выходим на европейскую арену, и там говорим, что плохой жребий или ещё что-то. Раньше соперники боялись попасть в одну группу Лиги чемпионов с "Динамо", а сейчас хотят, чтобы досталась наша команда.

Мне не нравится футбол, в который играют киевляне. Вот говорят, пришел Луческу и всё перевернул. Ничего подобного. Просто улучшил дисциплину, как в быту, так и на футбольном поле", - сказал Ващук.