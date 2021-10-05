Майкон: Мы еще обгоним Динамо, чемпионат длинный

Полузащитник "Шахтера" Майкон поделился мыслями после ничьей с "Динамо" (0:0) в матче 10-го тура УПЛ.

"Мы больше контролировали мяч. Конечно, у "Динамо" были шансы. Однако только "Шахтер" показал, что хочет победить и играет на три очка. К сожалению, мы не реализовали моменты. Но чемпионат длинный. Нужно продолжать работать. И тогда, уверен, мы их обгоним.

Судя по тому, как играло "Динамо", ничья их устроила. Соперник всю игру оборонялся. Мы же стремились играть в открытый футбол и забить гол.

Да, то, что мы не пропустили в двух встречах с "Динамо", а также в матчем с "Интером", показывает рост нашей команды. "Шахтер" проходит процесс эволюции. Мы проводим хорошие игры в последнее время. Это плоды нашей работы. Нужно продолжать в том же духе.

Разница с матчем за Суперкубок? Мы не забили. Не хватило каких-то деталей. В целом, матч отличался, и их нельзя сравнивать.

Да, нам не хватало Траоре, Дентиньо и Фернандо. Это важные игроки, их отсутствие мы чувствуем глубоко. Но те, кто вышли на поле, проявили себя достойно", — сказал Майкон.