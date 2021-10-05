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Майкон: Мы еще обгоним Динамо, чемпионат длинный
Полузащитник "Шахтера" - о ничьей с киевлянами
Фото: Александр Приходько
Полузащитник "Шахтера" Майкон поделился мыслями после ничьей с "Динамо" (0:0) в матче 10-го тура УПЛ.
"Мы больше контролировали мяч. Конечно, у "Динамо" были шансы. Однако только "Шахтер" показал, что хочет победить и играет на три очка. К сожалению, мы не реализовали моменты. Но чемпионат длинный. Нужно продолжать работать. И тогда, уверен, мы их обгоним.
Судя по тому, как играло "Динамо", ничья их устроила. Соперник всю игру оборонялся. Мы же стремились играть в открытый футбол и забить гол.
Да, то, что мы не пропустили в двух встречах с "Динамо", а также в матчем с "Интером", показывает рост нашей команды. "Шахтер" проходит процесс эволюции. Мы проводим хорошие игры в последнее время. Это плоды нашей работы. Нужно продолжать в том же духе.
Разница с матчем за Суперкубок? Мы не забили. Не хватило каких-то деталей. В целом, матч отличался, и их нельзя сравнивать.
Да, нам не хватало Траоре, Дентиньо и Фернандо. Это важные игроки, их отсутствие мы чувствуем глубоко. Но те, кто вышли на поле, проявили себя достойно", — сказал Майкон.
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