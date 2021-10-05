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Майкон: Мы еще обгоним Динамо, чемпионат длинный

Премьер-лига
(1 голосов)

Полузащитник "Шахтера" - о ничьей с киевлянами

Майкон: Мы еще обгоним Динамо, чемпионат длинный

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Майкон поделился мыслями после ничьей с "Динамо" (0:0) в матче 10-го тура УПЛ.

"Мы больше контролировали мяч. Конечно, у "Динамо" были шансы. Однако только "Шахтер" показал, что хочет победить и играет на три очка. К сожалению, мы не реализовали моменты. Но чемпионат длинный. Нужно продолжать работать. И тогда, уверен, мы их обгоним.

Судя по тому, как играло "Динамо", ничья их устроила. Соперник всю игру оборонялся. Мы же стремились играть в открытый футбол и забить гол.

Да, то, что мы не пропустили в двух встречах с "Динамо", а также в матчем с "Интером", показывает рост нашей команды. "Шахтер" проходит процесс эволюции. Мы проводим хорошие игры в последнее время. Это плоды нашей работы. Нужно продолжать в том же духе.

Разница с матчем за Суперкубок? Мы не забили. Не хватило каких-то деталей. В целом, матч отличался, и их нельзя сравнивать.

Да, нам не хватало Траоре, Дентиньо и Фернандо. Это важные игроки, их отсутствие мы чувствуем глубоко. Но те, кто вышли на поле, проявили себя достойно", — сказал Майкон.

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В статье: Майкон Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (6)
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Shilov 2020 (Кировоград )
05.10.2021 в 10:04
Мечтай дальше обезьянка!
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+1
-1
avatar
uа-football-2021 (Київ)
05.10.2021 в 08:30
Наївний смуглий хлопак не розуміє куди потрапив. Всі судді у сурка в кишені. А кого неможливого купити, того залякають Медведчуком, в нього впливові проросійські зв'язки.
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+2
-7
Alex.696 (Немирів)
05.10.2021 в 10:36
Ну, і що в даній конкретній грі суддя зробив не так? Чи, лише, бла бла бла?
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0
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
05.10.2021 в 08:28
“Нам не хватило покупок макак ещё на 40млн рыжим уголовником за деньги народа Украины»
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+7
-2
Соколов (Никополь)
05.10.2021 в 08:15
Кротячьи влажные мечты
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+4
-3
kukarekin (Одесса)
05.10.2021 в 08:15
Самый слабый из бразильцев патякает
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+3
-2


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