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Вербич: Пережил самый тяжелый период в карьере
Футболист долго залечивал травму
Фото: ФК Динамо Киев
Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич поделился впечатлениями от вызова в сборную Словении после восстановления от травмы.
"Наконец-то травма в прошлом. Это самый тяжелый период в моей карьере. Но теперь я восстановился. Слава богу, я снова здесь.
Одно дело, когда ты получил повреждение и знаешь, как долго будешь отсутствовать. Другое дело – мышечная травма. Ты возвращаешься, но это не работает. С психологической точки зрения это очень сложно. Я ездил из страны в страну, от физиотерапевта до физиотерапевта.
Все хотят играть, иметь все минуты. Когда ты играешь за сборную, то стараешься изо всех сил. Так что не имеет значения, если ты меньше играешь за клуб. Я физически готов. Я тренировался в течение двух месяцев. Я рад, что тренер позвонил мне, и я отвечу, сделав все, что в моих силах", – приводит слова Вербича SIOL.
Напомним, что в текущем сезоне Вербич провел за "Динамо" 5 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
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