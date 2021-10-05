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Вербич: Пережил самый тяжелый период в карьере

Премьер-лига
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Футболист долго залечивал травму

Вербич: Пережил самый тяжелый период в карьере

Фото: ФК Динамо Киев

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Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич поделился впечатлениями от вызова в сборную Словении после восстановления от травмы.

"Наконец-то травма в прошлом. Это самый тяжелый период в моей карьере. Но теперь я восстановился. Слава богу, я снова здесь.

Одно дело, когда ты получил повреждение и знаешь, как долго будешь отсутствовать. Другое дело – мышечная травма. Ты возвращаешься, но это не работает. С психологической точки зрения это очень сложно. Я ездил из страны в страну, от физиотерапевта до физиотерапевта.

Все хотят играть, иметь все минуты. Когда ты играешь за сборную, то стараешься изо всех сил. Так что не имеет значения, если ты меньше играешь за клуб. Я физически готов. Я тренировался в течение двух месяцев. Я рад, что тренер позвонил мне, и я отвечу, сделав все, что в моих силах", – приводит слова Вербича SIOL.

Напомним, что в текущем сезоне Вербич провел за "Динамо" 5 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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В статье: Динамо (Киев) Беньямин Вербич
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Источник:
Siol.net

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