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Лукас Рангел: Забить первый гол за Ворсклу - это счастье

Премьер-лига
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Бразилец поделился эмоциями после победы над "Ингульцом"

Лукас Рангел: Забить первый гол за Ворсклу - это счастье

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Бразильский нападающий "Ворсклы" Лукас Рангел который забил свой дебютный гол в УПЛ прошлого уик-энда, поделился своими эмоциями от удачной игры против "Ингульца" (3:0).

"Сказать, что я рад – ничего не сказать. Мы так хотели победить в очередной домашней игре. Как же тепло нас встречали болельщики еще не на подъезде к стадиону. Просто мурашки по коже бегут, когда чувствуешь, как люди всем сердцем болеют за клуб. Мы стремились как можно быстрее открыть счет в игре, но в первом тайме не пошло, хотя и имели определенные шансы.

Забить первый гол за "Ворсклу" - это счастье. Теперь нужно только не останавливаться и продолжать приносить максимум пользы команде. Действительно, похожий гол в те же ворота я забивал не так давно в Лиге конференций, играя за "КуПС" против своей нынешней команды, но это уже футбольная история. Все мои мысли сейчас только с "Ворсклой", - сказал Рангел.

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В статье: Ворскла (Полтава) Ингулец (Петрово) Лукас Рангель
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Источник:
ФК Ворскла

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