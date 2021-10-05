  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Де Дзерби: В конце матча Динамо не играло, а просто тратило время впустую
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Дзерби: В конце матча Динамо не играло, а просто тратило время впустую

Премьер-лига
(2 голосов)

Наставник "Шахтера" подвел итоги ничьей с киевлянами

Де Дзерби: В конце матча Динамо не играло, а просто тратило время впустую

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби подвел итоги боевой ничьей с киевским "Динамо" (0:0) в матче 10-го тура УПЛ.

"У нас были трудности с тем, чтобы забить гол, но я доволен как мы сыграли. У нас было много потенциальных шансов. В результате "Динамо", действующий чемпион, в конце матча не играло, а просто тратило время впустую. Это хороший знак для нас. Мы уверены в собственных силах.

Я думаю, что мы заслужили забить гол, но в конце концов "Динамо" - сильная команда. Они выиграли все в прошлом сезоне, но в этом - все начинается с чистого листа. Мы уже выиграли Суперкубок, а сегодняшний матч продемонстрировал, что мы заслуживали большего. Однако, играть против "Динамо" всегда сложно. Я думаю, что моя команда сегодня снова сыграла очень хороший матч", - сказал Де Дзерби.

Читайте такжеЛеоненко: Динамо устраивала ничья с Шахтером– вничью и сыграли

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол NEWS

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vinn (Khmelnitsky)
05.10.2021 в 11:02
домінатор хр є нов)))))))))) Нє, ну смішний дядько)))
Ответить
0
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
05.10.2021 в 10:49
Гнилой человек
Ответить
0
0
СашаXM (Хмельницкий)
05.10.2021 в 10:39
в игре за суперкубок фартануло что ДК не положил вначале 2 банки а по штангам бил и добить не могли, потом случайный гол и понеслось. Тут так же по штангам и чудом не забило ДК, так он уже выше облаков летает, что отвозил ...
Ответить
+3
0
avatar
Drovko (Lviv)
05.10.2021 в 10:36
Ху*овому трактористу яйця заважають.
Ответить
+2
0
avatar
Динамист (Киев)
05.10.2021 в 10:32
Из грязи в князи,что тут говорить.Он поверил в собственную гениальность и теперь будет нести такую пургу,мама не горюй.
Ответить
+3
0
emart57 (Киев)
05.10.2021 в 10:14
Раньше тренеры оценивали игру своей команды. Если они в адеквате...
Ответить
+3
0
avatar
2.dc (Николаев)
05.10.2021 в 10:29
… абсолютный +1. Даже как-то не солидно …(
Ответить
+3
0
Golfik25 (Киев)
05.10.2021 в 10:10
Гдезебра не тренер. Адекватный и профессиональный тренер, не будет такую дичь говорить.
Ответить
+3
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...