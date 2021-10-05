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Де Дзерби: В конце матча Динамо не играло, а просто тратило время впустую
Наставник "Шахтера" подвел итоги ничьей с киевлянами
Фото: ФК Шахтер Донецк
Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби подвел итоги боевой ничьей с киевским "Динамо" (0:0) в матче 10-го тура УПЛ.
"У нас были трудности с тем, чтобы забить гол, но я доволен как мы сыграли. У нас было много потенциальных шансов. В результате "Динамо", действующий чемпион, в конце матча не играло, а просто тратило время впустую. Это хороший знак для нас. Мы уверены в собственных силах.
Я думаю, что мы заслужили забить гол, но в конце концов "Динамо" - сильная команда. Они выиграли все в прошлом сезоне, но в этом - все начинается с чистого листа. Мы уже выиграли Суперкубок, а сегодняшний матч продемонстрировал, что мы заслуживали большего. Однако, играть против "Динамо" всегда сложно. Я думаю, что моя команда сегодня снова сыграла очень хороший матч", - сказал Де Дзерби.
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