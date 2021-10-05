Луческу – о еврокубковой весне: Будет очень трудно, у нас самая сложная группа

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу высказался о ситуации в группе Лиги чемпионов, а также будущем сопернике - "Барселоне".

"Такое явление случается с любой командой, когда меняется поколение. Создать команду непросто. "Барселона" будет испытывать трудности не только в этом году, но и в следующем. Я использую очень молодых игроков – 17,19 лет.

На том уровне, на котором они играют, им необходим опыт игроков. На данный момент из стартового состава "Барселоны" он есть только у Пике и Бускетса. Они продвинули много очень талантливых молодых игроков. Посмотрим. Следующий матч мы играем в Барселоне.

Для еврокубковой весны можно занять 3-е место в группе. Сложно сказать, "Бенфика" – очень хорошая команда, и у них отличный состав. Эти команды вложили много денег. "Бенфика" вложила 150 миллионов. Стоимость игроков определяется талантом, всем этим, но также и частично трансферным рынком.

Будет очень тяжело, у нас самая сложная группа", – подытожил Луческу.