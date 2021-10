"Мы – Одесса, вы – дерьмо". Ультрас Черноморца вывесили баннер в адрес команды

Болельщики одесского "Черноморца" продолжают протестовать против "киевского вектора" клуба.

Во время поединка 10-го тура против "Колоса" (1:2), который проходил в Ковалевке, ультрас одесского клуба вывесили банер с надписью: "Мы - Одесса, вы - дерьмо". А один из фанатов даже показал в сторону футболистов обнаженную часть тела.

Отметим, что болельщики одесской команды не в первый раз выступают против игроков и тренерского штаба клуба.

Ранее на автобус "Черноморца" была совершена очередная попытка нападения.

Chornomorets Ultras with another original banner / performance from the away end of Kolos Stadium at the weekend



‘We’re Odesa, You’re Shit’



Accompanied by a guy with his arse out



Shit in Russian is Dermo - with the D stylised in the ‘Dynamo’ font pic.twitter.com/LIAq0Z4wHS