Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Мы – Одесса, вы – дерьмо". Ультрас Черноморца вывесили баннер в адрес команды
Одесситы продолжают показывать свое недовольство политикой клуба
Фото: 1927.kiev.ua
Болельщики одесского "Черноморца" продолжают протестовать против "киевского вектора" клуба.
Во время поединка 10-го тура против "Колоса" (1:2), который проходил в Ковалевке, ультрас одесского клуба вывесили банер с надписью: "Мы - Одесса, вы - дерьмо". А один из фанатов даже показал в сторону футболистов обнаженную часть тела.
Отметим, что болельщики одесской команды не в первый раз выступают против игроков и тренерского штаба клуба.
Ранее на автобус "Черноморца" была совершена очередная попытка нападения.
Chornomorets Ultras with another original banner / performance from the away end of Kolos Stadium at the weekend— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) October 4, 2021
‘We’re Odesa, You’re Shit’
Accompanied by a guy with his arse out
Shit in Russian is Dermo - with the D stylised in the ‘Dynamo’ font pic.twitter.com/LIAq0Z4wHS
Популярное сейчас
- Нападающий, телеведущий, эксперт. Сегодня День рождения у Виктора Леоненко
- Лучшая реклама шин. Жоржиньо и Маунт жестко поиздевались над Вернером
- Вербич: Пережил самый тяжелый период в карьере
- Милевский назвал самого перспективного украинского футболиста
- Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО
- Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца