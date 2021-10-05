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"Мы – Одесса, вы – дерьмо". Ультрас Черноморца вывесили баннер в адрес команды

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Одесситы продолжают показывать свое недовольство политикой клуба

"Мы – Одесса, вы – дерьмо". Ультрас Черноморца вывесили баннер в адрес команды

Фото: 1927.kiev.ua

Новина українською

Болельщики одесского "Черноморца" продолжают протестовать против "киевского вектора" клуба.

Во время поединка 10-го тура против "Колоса" (1:2), который проходил в Ковалевке, ультрас одесского клуба вывесили банер с надписью: "Мы - Одесса, вы - дерьмо". А один из фанатов даже показал в сторону футболистов обнаженную часть тела.

Отметим, что болельщики одесской команды не в первый раз выступают против игроков и тренерского штаба клуба.

Ранее на автобус "Черноморца" была совершена очередная попытка нападения.

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В статье: Черноморец (Одесса) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (8)
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bokassaloara (Буда)
05.10.2021 в 14:16
боже, ну дайте возможность фанам самим комплектовать клуб на свое усмотрение, тратить свои деньги на него, развивать
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+1
0
Русланбай (Рівне)
05.10.2021 в 14:10
Треба уточнити. Не одеські ультрас. А ДВА олеські ультрас. Це серйозно .
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0
-2
avatar
odinvodin (Доброполье)
05.10.2021 в 14:05
''Курва Сюд'' для бедных...)
Ответить
0
-1
Черноморчик (Одесса )
05.10.2021 в 13:43
Когда то мы вышли в вышку и в команде играли одни одесситы . Да в вышке они проигрывали но с тех ребят был толк . Руденко , Балабанов . Так что хочется что бы играли свои а не чужие .
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+1
0
avatar
Цап-царап (Харків)
05.10.2021 в 13:10
"один з фанатів навіть показав у сторону футболістів оголену частину тіла.", так он же полностью разделся...
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+1
0
Kela (Одесса)
05.10.2021 в 12:58
Может быть и жестко, но зато все правильно, лучше вообще не играть в УПЛ, чем киевским дублем. Да и игрой это назвать сложно, что тренер, что игроки за Одессу не болеют, отбывают номер...
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+5
-3
Dimoncho (Kharkiv)
05.10.2021 в 12:43
Поддерживаю фанов ЧО! Однозначно лучше пусть клуб играет в первой лиге, чем быть фарм-клубом в вышке!
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+7
-4
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
05.10.2021 в 12:33
Понятно! Из родного клуба сделали ларец для другого со своей личной историей, то что, теперь их любить и ими восхищаться?! И даже не важно Динамо или Днепр1 это было-бы..... Как по мне, лучше бы ещё год были в первой лиге, чем потерять свой клуб!
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+8
-3


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