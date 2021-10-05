"Мы – Одесса, вы – дерьмо". Ультрас Черноморца вывесили баннер в адрес команды

Болельщики одесского "Черноморца" продолжают протестовать против "киевского вектора" клуба.

Во время поединка 10-го тура против "Колоса" (1:2), который проходил в Ковалевке, ультрас одесского клуба вывесили банер с надписью: "Мы - Одесса, вы - дерьмо". А один из фанатов даже показал в сторону футболистов обнаженную часть тела.

Отметим, что болельщики одесской команды не в первый раз выступают против игроков и тренерского штаба клуба.

Ранее на автобус "Черноморца" была совершена очередная попытка нападения.