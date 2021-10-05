Классная Ворскла, депрессивная Десна, осторожные гранды. Эксперты о 10-м туре УПЛ

Тренеры Александр Севидов, Иван Балан и Илья Близнюк вместе с экс-арбитром ФИФА Сергеем Шебеком подводят итоги матчей 10-го тура Украинской Премьер-лиги.

"Мариуполь" - "Рух" 0:2

Александр Севидов: Именно молодость и неопытность приводит к печальным результатам. В защитных рядах азовцев Удоду - 17 лет, Мампасси – 18. "Мариуполь" бьет рекорды по молодости футболистов, но это никак не прибавляет очков, а главное - нет игры. Именно они из-за неопытности часто совершали элементарные ошибки, которых на уровне УПЛ в принципе не должно быть. При первом голе Удод вблизи своей штрафной в простой ситуации потерял мяч, чем и воспользовался "Рух". О чем говорить, если первый опасный момент хозяева создали на 80-й минуте, и это в домашнем матче.

Вряд ли такой футбол нравится зрителям и руководителям клуба, поэтому делать скидки и оправдываться, что у тебя молодая команда, никому уже не интересно. Команда на последнем месте и это немного печально. Как такового футбола со стороны "Мариуполя" мы не увидели. Хозяева за игру не создали ни одного голевого момента. Да, потеря Мишнева существенна для команды, но без него тоже должны уметь играть. "Рух" выиграл без фактического сопротивления, забил легко два мяча после простых ошибок мариупольцев. Показателен второй гол, когда Климчук с мячом 50 метров быстрее бежал, чем Спировски без мяча, так и не догнав львовянина.

"Рух" после двух голов в первом тайме играл уже по счету. Наконец мы увидели команду Кучука не обороняющеюся, а в атаках, и в этом немалая "заслуга" хозяев. Но с кем, как не с "Мариуполем" атаковать и добиться победного результата, пока они в таком состоянии. Последнее место, больше всех пропущенных мячей и не видно просвета, за счет чего команда собирается подниматься в турнирной таблице. Победа "Руха" воспринимается без вопросов, ее игроки намного опытнее и классом выше, а "Мариуполю" что-то нужно делать, ведь Первая лига совсем недалеко.

"Колос" - "Черноморец" 2:1

Иван Балан: В последнее время у "Колоса" пропала боевитость, к которой они приучили своих болельщиков. "Черноморец" же ищет свою игру и у одесситов это неплохо получается. Команды начали матч бодро, отвечали атакой на атаку. На мой взгляд, в первом тайме, да и на протяжении всей игры, предпочтительнее смотрелись одесситы. Команды проявили неуступчивость в борьбе за каждый участок поля, за каждый эпизод.

Первыми открыли счет хозяева при явном попустительстве защиты. Тут ошибка центральных защитников, которые словно под гипнозом наблюдали, как Лысенко забывает. А ведь мяч после рикошета сначала взмыл вверх, долго парил, затем медленно опускался, и никто не помешал нападающему нанести удар. Если бы кто-то элементарно вступил в борьбу, то и гола бы не было.

Но вскоре настойчивость "Черноморца" принесла плоды в виде гола. Тут также не обошлось без ошибок центра обороны коваливцев.

Во втором тайме все решила удачная двойная замена на 57-й минуте. Вышедшие Ситчинава и Ренан принесли, как оказалось, победу хозяевам. Первый хорошо и ловко сыграл на подборе, сделал идеальную подачу на бразильца, и тот первым же касанием по мячу забил головой. Что это, тренерская чуйка или Фарт?

После пропущенного мяча "моряки" усилили атакующую мощь, больше гостили на половине соперника, создали несколько голевых моментов, но в одних случая подвела реализация, в других здорово сыграл вратарь Фесюн. У гостей понравились фланговые вингеры Цитаишвили и Авагимян, именно от них шла вся опасность. Самый яркий момент матча, когда Гиви промчался флангом, сделал классную подачу на Исаенко, он же пробил головой с отскоком от земли, мяч летел в угол, и Фесюн был великолепен, совершив суперсейв. Хорошая комбинация с красивым завершением и захватывающим прыжком вратаря. Не зря говорят, что вратарь это 50 процентов команды, и его немалая заслуга в победе коваливцев.

В этой игре мы увидели симпатичный "Черноморец" и просыпающийся "Колос".

"Львов" - "Днепр-1" 0:1

Илья Близнюк: Понравилась игра Довбыка, его нацеленность на ворота. Как итог, он забил классный гол, правда, с долей везения. Тут полностью вина вратаря Ильющенкова. У нападающего были еще моменты, и что отрадно он ищет и создает их своими усилиями. В первом тайме "Львов" на пропущенный гол ничем не смог ответить, гости полностью владели территориальным преимуществом, а "горожане" подошли к воротам днепрян лишь на 43-й минуте, простояв весь тайм без действий в атаке с большим браком в передачах.

На что могли рассчитывать? Проснулись только за 10 минут до конца матча, создав несколько предпосылок сравнять счет. Самым активным был Эрнест, его удар головой пришелся в стойку. "Днепр-1" также ничем не проявил себя, рано начал играть на удержание счета, сделал замены, перестроил игру в три центральных защитника, проиграв тем самым центр поля. Самый яркий эпизод поединка, это скоростней забег на последних секундах матча, выход один на один Русина, и удар в пустые ворота мимо цели.

"Львов" выглядел печально в плане организации игры, оборонительных действий, ведь соперник легко проходил как с левого, так и с правого флангов. Видно, что игровой кризис у львовян затянулся. "Днепр-1" добыл победу, показав, что у них все-таки есть проблемы.

"Ворскла" - "Ингулец" 3:0

Александр Севидов: Получилась очень веселая игра, футбол был похож немного на европейский и счет не отображал происходящее на поле. "Ингулец" много атаковал, достаточно остро и опасно, беда лишь, что они не забивали. "Ворскла", имея в своих рядах опытных футболистов, более крепкую командную единицу, добились заслуженной победы. Хозяева использовали свои моменты, а гости нет. Да, для них это досадное и обидное поражение, и очень болезненное в плане психологии, команда не может набрать очки.

Полтавчане в этом поединке были хороши, играли легко, раскрепощено, проводили размашистые атаки через фланги и по центру, одним словом команда чувствует свою игру. Если в первом тайме у "Ворсклы" не совсем получалось завершать атаки, то во втором все получилось, особенно большую лепту в успех внес Тилль, находящийся в классной форме. Он фактически сделал игру.

Зрители увидели хороший зрелищный футбол, и заслуженную победу родной команды. А опытный наставник "Ингульца" Сергей Лавриненко по-прежнему ищет сочетания. Почти каждую игру меняет ребят, тасует колоду, но пока это не приносит результат. Тем не менее, в отличие от других матчей "Ингулец" понравился за старание, желание не уступить. Можно выделить в их составе ветерана и капитана Бартуловича, сыгравшего на очень приличном уровне, успевал везде помогать, особенно обороне, на которую пришлась вся нагрузка во второй половине. Но Полтава за счет индивидуальных качеств футболистов дожала соперника.

"Верес" - "Александрия" 0:0

Иван Балан: Скучная игра прошла между штрафными, на некачественном поле, без обострения и опасных моментов со стороны обеих команд, задачей которых было мешать играть друг другу. В первом тайме за 30 минут ни одного удара с обеих сторон. Лидеры команд - у александрийцев Ковалец, у ровенчан братья Пасичи - растворились в серой массе. Гости после углового не использовали единственный голевой момент, вратарь Когут в невероятном сейве спас команду. Опасные моменты шли со стандартов, но не с игры. Во втором тайме у "Александрии" был шанс на последних секундах матча вырвать победу, но Ковалец зарядил мячом в стойку. Напряженный матч для тренеров, но не интересный для зрителей.

"Заря" - "Десна" 2:0

Шебек: "Заря" без проблем добыла над депрессивной "Десной" легкую победу. Видимо, начали сказываться внутриклубные проблемы. Все это давит на игроков, которые вышла на поле с потухшими глазами, полностью безучастные к игре. У "северян" большой провал в игре центра обороны, через которые шли все опасные моменты, и забивались голы. Уже в дебюте Булеца бил пенальти, который парировал вратарь, затем выход один на один не смог реализовать Аллахьяр. Он же принял участие в первом забитом мяче. Остался один в центре штрафной, принял мяч без какого-либо сопротивления центральных защитников, отпасовал на Булецу, который и забил.

"Десна" за всю игру запомнилась только двумя опасными ударами в первом тайме - Калитвинцев пробил рядом со стойкой, и Арвеладзе целил в "девятку", но вратарь спас. Во втором тайме продолжились все те же провалы в защите, Громов забил второй гол, и "Десна" полностью смирилась с поражением. Скучная и не интересная игра, с медленным темпом, с низким уровнем футбола. Такую инертную "Десну" можно брать голыми руками.

"Металлист-1925" - "Минай" 1:0

Иван Балан: Встречались две команды примерно одного уровня. Начало игры было равным, команды создали по полумоменту, но к середине тайма харьковчане завладели инициативой. Вратарь гостей Кучер совершил невероятный сейв, спас команду, отложив ее поражение. "Минай" играл на контратаках, но опасных моментов не создал. В атакующих действиях команды грешили браком.

Второй тайм стал копией первого. "М1925" больше атакует, а "Минай" контратакует. В итоге хозяева вымучили гол, заработали пенальти и реализовали. На последних секундах закарпатцы могли вырвать ничью, но после удара Кулиева сейв Сидоренко подарил харьковчанам на победу. При серой игре обеих команд чуть лучше был "М1925". Они строили игру через контроль мяча, гости действовали проще за счет длинных передач. Харьковчане были ближе к победе, а закарпатцы ближе к ничьей, чем к поражению.

"Динамо" - "Шахтер" 0:0

Александр Севидов: Игра, которая удовлетворила всех, стратегически соперники добились своих результатов. "Динамо" не подпустило близко "Шахтер", а "горняки" не позволили им оторваться больше, чем на три балла. Поэтому, от этого была выстроена и тактика, и стратегия матча – обеим командам важно было не проиграть.

Соперники не стали изменять своему стилю. "Шахтер" играл за счет индивидуальных качеств своих игроков, а "Динамо" - за счет командных слаженных действий. Киевляне оборонялись большими силами, делая расчет на быстрые контратаки, такая игра свойственна для них с сильными соперниками. В первом тайме хозяева провели несколько разящих выпадов, один момент был с попаданием в стойку после удара Де Пены, не голевой, но опасный. Именно в первой 45-минутке динамовцы на один шаг были ближе к забитому мячу.

Во втором тайме "Шахтер" особенно в конце попытался вырвать три очка, но видимо игра должна была сложиться так, чтобы все остались довольны. Счет 0:0 отображает то, что происходило на футбольном поле. На мой взгляд, обе команды осторожничали друг с другом. "Шахтер" оставлял большие силы сзади, не рискуя раскрывать зоны, зная, как соперник умеет играть на контратаках. "Динамо" также при потере мяча быстро всей командой откатывались за линию мяча, насыщая плотную оборону, сузив пространство для маневра быстрых техничных бразильцев, и это им удалось.

Единственно разочаровала достаточно блеклая игра Цыганкова, лидера и капитана команды. Именно в таких матчах нужно проявлять свои лучшие качества. Думаю, Луческу поступил правильно доверив место в стартовом составе Витиньо, в роли номинального нападающего. Кредит доверия к Супряге от коуча уже исчерпан, и по такой игре нужен был быстрый и шустрый футболист. Бразильский легионер произвол хорошее впечатление.

"Шахтер" в связи с травмой Траоре также столкнулся с проблемой центрального нападающего, его и не хватало, чтобы в конечной фазе атак быть на острие, особенно после прострельных передач, где он всегда находится в нужном месте. Де Дзерби хотел закрыть эту позицию за счет Педриньо, но при всех его хороших качествах, он не нападающий. Именно "горнякам" не хватало остроты в конченой фазе атак.

Играли два равных соперника, с одинаковыми шансами на победу, но закономерная ничья наверняка устроила обе команды. Вряд ли кто-то сильно расстроился.