Колос сыграет спарринг со своей молодежной командой

В среду, 6 октября футболисты "Колоса" возобновят подготовку к поединку 11 тура чемпионата УПЛ - с "Днепром-1", который состоится 16 октября.

Ковалевцы октябрьскую паузу в чемпионате УПЛ, вызванную участием национальной сборной Украины в отборочных матчах чемпионата мира, заполнят спаррингом со своим молодежным составом. Скорее всего, он пройдет 10 октября.

По информации источника, клубное руководство полностью доверяет исполняющему обязанности главного тренера "Колоса" Сергею Кузнецову, несмотря на то, что ковалевцы под его руководством выступают пока с переменчивым успехом (две победы и два поражения).

Напомним, что "Колос" занимает в турнирной таблице УПЛ 11 место, набрав 11 очков и имея одну игру в запасе.