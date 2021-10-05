  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Маркетинговый директор Шахтера: Посещаемость матчей в Киеве для нас позитивная
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маркетинговый директор Шахтера: Посещаемость матчей в Киеве для нас позитивная

Премьер-лига
(1 голосов)

Александр Мамалыга - о работе с фанатами донецкого клуба

Маркетинговый директор Шахтера: Посещаемость матчей в Киеве для нас позитивная

Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько

Новина українською

Директор "Шахтера" по маркетингу Александр Мамалыга рассказал о работе клуба с фанатами в Киеве.

"С точки зрения взаимодействия с болельщиками – это сложно, потому что мы работаем над построением лояльности с нуля.

Когда мы прорабатываем маркетинговую кампанию, мы всегда рассматриваем потенциальные возможности вандализма и стараемся митигировать (смягчить – прим.) эти риски. Мы понимаем, что есть болельщики других клубов, которые могут быть радикально настроены. Но нельзя сказать, что это мнение всего города.

Посещаемость для нас позитивная. Правда, не совсем корректно сравнивать с "Динамо", потому что мы не знаем, какие у них цели. Если говорить именно о болельщиках "Динамо" против болельщиков "Шахтера", то в процентном соотношении это один к четырем, один к пяти. То есть на каждые 10 тысяч, которые приходят на наш матч, по идее, они должны делать 40-50 тысяч болельщиков", – сказал Мамалыга.

Читайте такжеДинамо объявлениями по стадиону в матче с Шахтером могло нарушить регламент УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Judas (Київ)
05.10.2021 в 13:38
Больше шаровых билетов раздавайте по супермаркетам и станете чемпионами по посещаемости))
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...