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Маркетинговый директор Шахтера: Посещаемость матчей в Киеве для нас позитивная
Александр Мамалыга - о работе с фанатами донецкого клуба
Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько
Директор "Шахтера" по маркетингу Александр Мамалыга рассказал о работе клуба с фанатами в Киеве.
"С точки зрения взаимодействия с болельщиками – это сложно, потому что мы работаем над построением лояльности с нуля.
Когда мы прорабатываем маркетинговую кампанию, мы всегда рассматриваем потенциальные возможности вандализма и стараемся митигировать (смягчить – прим.) эти риски. Мы понимаем, что есть болельщики других клубов, которые могут быть радикально настроены. Но нельзя сказать, что это мнение всего города.
Посещаемость для нас позитивная. Правда, не совсем корректно сравнивать с "Динамо", потому что мы не знаем, какие у них цели. Если говорить именно о болельщиках "Динамо" против болельщиков "Шахтера", то в процентном соотношении это один к четырем, один к пяти. То есть на каждые 10 тысяч, которые приходят на наш матч, по идее, они должны делать 40-50 тысяч болельщиков", – сказал Мамалыга.
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