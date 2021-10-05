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Ворскла из-за травмы потеряла ганского легионера
И не планирует спарринги во время международной паузы
Фото - ФК Ворскла / Автор невідомий
8 октября "
Во время октябрьской паузы “Ворскла" не запланировала контрольный матч, однако не исключено, что 10 октября подопечные Юрия Максимова таки проведут двухсторонку.
По имеющейся информации Юрий Максимов пока не может рассчитывать только на ганского универсала Неджеба Якубу, который из-за болей в спине вынужден был пропустить поединок 10 тура - с "Ингульцом".
В конце этой недели станет известно, сможет ли легионер помочь "Ворскле" в поединке с "Александрией".
Напомним, что "Ворскла" занимает в чемпионате УПЛ третье место, набрав 21 очко.
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