Суркис: Для Динамо все решится в матчах с Барселоной

Президент " Динамо " Игорь Суркис высказался о ближайших еврокубковых перспективах команды.

"Матч с Шахтером - это была одна из ключевых игр в чемпионате, "Шахтер" хотел догнать нас. Считаю, что ничья является сейчас хорошим результатом. Что касается поражения от "Баварии", то нет непобедимых команд. "Бавария" проиграла в этом туре чемпионата.

А скоро нас ждут матчи с "Барселоной", где, я думаю, вообще все решится в нынешних еврокубках для нас. Будем мы в Лиге чемпионов играть дальше или в Лиге Европы. Или вообще вылетим", - сказал Суркис.