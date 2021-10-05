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Суркис: Для Динамо все решится в матчах с Барселоной
Спаренные матчи с Барсой должны быть очень интересными
Президент "
"Матч с Шахтером - это была одна из ключевых игр в чемпионате, "Шахтер" хотел догнать нас. Считаю, что ничья является сейчас хорошим результатом. Что касается поражения от "Баварии", то нет непобедимых команд. "Бавария" проиграла в этом туре чемпионата.
А скоро нас ждут матчи с "Барселоной", где, я думаю, вообще все решится в нынешних еврокубках для нас. Будем мы в Лиге чемпионов играть дальше или в Лиге Европы. Или вообще вылетим", - сказал Суркис.
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