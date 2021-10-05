Луческу: Было важно не проиграть, ведь прошел уже год с тех пор, как Динамо проигрывало в чемпионате

Главный тренер киевского " Динамо " Мирча Луческу прокомментировал матч против "Шахтера" (0:0) в 10-м туре УПЛ.

"Помимо того, что это было дерби, у нас были еще и свои цели и амбиции. Игра была равной. Мы лучше играли в первом тайме, а "горняки" хорошо провели финиш поединка.

Нам было важно не проиграть, ведь прошел уже год с тех пор, как команда в последний раз уступила в чемпионате. Но сейчас чемпионат продолжается, он длинный и борьба будет длиться до самого конца.

У нас очень хорошая команда, молодые и талантливые игроки. Еще впервые в основе вышел Витиньо, который сыграл очень хорошо. Надеюсь, что восстановятся некоторые мои травмированные игроки, те, кто не смог принять участие в матче с "Шахтером", – сказал Луческу.