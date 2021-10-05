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Луческу: Было важно не проиграть, ведь прошел уже год с тех пор, как Динамо проигрывало в чемпионате

Премьер-лига
(3 голосов)

Киевляне продолжают лидировать в чемпионате

Луческу: Было важно не проиграть, ведь прошел уже год с тех пор, как Динамо проигрывало в чемпионате

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал матч против "Шахтера" (0:0) в 10-м туре УПЛ.

"Помимо того, что это было дерби, у нас были еще и свои цели и амбиции. Игра была равной. Мы лучше играли в первом тайме, а "горняки" хорошо провели финиш поединка.

Нам было важно не проиграть, ведь прошел уже год с тех пор, как команда в последний раз уступила в чемпионате. Но сейчас чемпионат продолжается, он длинный и борьба будет длиться до самого конца.

У нас очень хорошая команда, молодые и талантливые игроки. Еще впервые в основе вышел Витиньо, который сыграл очень хорошо. Надеюсь, что восстановятся некоторые мои травмированные игроки, те, кто не смог принять участие в матче с "Шахтером", – сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
telekomsport

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Комментарии (1)
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dabo88
05.10.2021 в 19:14
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