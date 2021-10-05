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Луческу: Было важно не проиграть, ведь прошел уже год с тех пор, как Динамо проигрывало в чемпионате
Киевляне продолжают лидировать в чемпионате
Фото: ФК Динамо
Главный тренер киевского "
"Помимо того, что это было дерби, у нас были еще и свои цели и амбиции. Игра была равной. Мы лучше играли в первом тайме, а "горняки" хорошо провели финиш поединка.
Нам было важно не проиграть, ведь прошел уже год с тех пор, как команда в последний раз уступила в чемпионате. Но сейчас чемпионат продолжается, он длинный и борьба будет длиться до самого конца.
У нас очень хорошая команда, молодые и талантливые игроки. Еще впервые в основе вышел Витиньо, который сыграл очень хорошо. Надеюсь, что восстановятся некоторые мои травмированные игроки, те, кто не смог принять участие в матче с "Шахтером", – сказал Луческу.
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