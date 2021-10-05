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Селезнев в матче с Металлистом 1925 получил микротравму
Участие форварда в ближайшем спарринге команды под вопросом
6 октября "
8 октября закарпатцы проведут в гостях спарринг с "Кишвардой", занимающей второе место в чемпионате Венгрии.
Под вопросом участие в этом контрольном матче Евгения Селезнева, который из-за микротравмы был заменен в поединке 10 тура – с "Металлистом 1925", а также не выезжавших из-за простуды в Харьков, игрока молодежной сборной Украины Олега Горина и Дмитрия Билонога.
Напомним, что "Минай" после 10 туров занимает в турнирной таблице УПЛ 15 место, набрав шесть очков и имея одну игру в запасе.
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