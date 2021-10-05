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Селезнев в матче с Металлистом 1925 получил микротравму

Премьер-лига
(1 голосов)

Участие форварда в ближайшем спарринге команды под вопросом

Селезнев в матче с Металлистом 1925 получил микротравму

Новина українською

6 октября "Минай" возобновит подготовку к поединку 11 тура УПЛ с "Десной", который состоится 17 октября.

8 октября закарпатцы проведут в гостях спарринг с "Кишвардой", занимающей второе место в чемпионате Венгрии.

Под вопросом участие в этом контрольном матче Евгения Селезнева, который из-за микротравмы был заменен в поединке 10 тура – с "Металлистом 1925", а также не выезжавших из-за простуды в Харьков, игрока молодежной сборной Украины Олега Горина и Дмитрия Билонога.

Напомним, что "Минай" после 10 туров занимает в турнирной таблице УПЛ 15 место, набрав шесть очков и имея одну игру в запасе.

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В статье: Евгений Селезнев ФК Минай
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Комментарии (1)
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Skotparker
05.10.2021 в 20:14
Все таки кто то зарядил кормильца в нос в Харькове
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