Селезнев в матче с Металлистом 1925 получил микротравму

6 октября " Минай " возобновит подготовку к поединку 11 тура УПЛ с "Десной", который состоится 17 октября.

8 октября закарпатцы проведут в гостях спарринг с "Кишвардой", занимающей второе место в чемпионате Венгрии.

Под вопросом участие в этом контрольном матче Евгения Селезнева, который из-за микротравмы был заменен в поединке 10 тура – с "Металлистом 1925", а также не выезжавших из-за простуды в Харьков, игрока молодежной сборной Украины Олега Горина и Дмитрия Билонога.

Напомним, что "Минай" после 10 туров занимает в турнирной таблице УПЛ 15 место, набрав шесть очков и имея одну игру в запасе.