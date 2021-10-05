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Палкин: Траоре выбыл на срок от семи месяцев до года
Серьёзная потеря для горняков
фото - ФК Шахтар (Донецьк)
Генеральный директор "
"Много у нас травмированных. Особенно Траоре, который выбыл надолго. Он выбыл на срок от 7 месяцев до года. Для нас это серьезная потеря. Ведь одно дело вернуться в общую группу, а другое - набрать форму.
Если бы у меня спросили, здоровый Траоре или потеря очков с "Интером", то лучше очки с "Интером" отдать, а Траоре оставить здоровым. Очень важный для нас игрок", - сказал Палкин.
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