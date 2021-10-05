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Палкин: Траоре выбыл на срок от семи месяцев до года

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Серьёзная потеря для горняков

Палкин: Траоре выбыл на срок от семи месяцев до года

фото - ФК Шахтар (Донецьк)

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал травму форварда Лассина Траоре, который выбыл на длительный срок.

"Много у нас травмированных. Особенно Траоре, который выбыл надолго. Он выбыл на срок от 7 месяцев до года. Для нас это серьезная потеря. Ведь одно дело вернуться в общую группу, а другое - набрать форму.

Если бы у меня спросили, здоровый Траоре или потеря очков с "Интером", то лучше очки с "Интером" отдать, а Траоре оставить здоровым. Очень важный для нас игрок", - сказал Палкин.

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В статье: Сергей Палкин Лассина Траоре Шахтер (Донецк)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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Комментарии (7)
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Соколов (Никополь)
05.10.2021 в 20:15
Привет тебе ренатик....
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+1
0
Comment06 (Украина)
05.10.2021 в 20:12
А если не "очень важный игрок", то поменял бы здоровье Траоре на очки? " Дядя, ты дурак?!"
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+2
0
аалекс ( Крым)
05.10.2021 в 19:55
Будем надеяться, что парень молодой, крепкий и сможет быстрее восстановиться. Скорейшего выздоровления.
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+1
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
05.10.2021 в 19:51
Почему вообще только одного купили
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0
-3
kravaserega (Kyiv)
05.10.2021 в 19:41
Конечно важный, был бы здоров, с Мораесом точно контракт никто бы не продлевал, а так кучу денег вбухали, а играть теперь в нападении и некому, так что либо продлевать Мораеса, либо искать нового форварда
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0
-1
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таврия19752009 (симферополь)
05.10.2021 в 19:52
Разве это много за того нападающева .по-моему 10 м всего
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+2
-2
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таврия19752009 (симферополь)
05.10.2021 в 19:52
Супряга стоит 30 по словам Суркиса
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+2
-3


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