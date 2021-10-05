Палкин: Траоре выбыл на срок от семи месяцев до года

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин прокомментировал травму форварда Лассина Траоре, который выбыл на длительный срок.

"Много у нас травмированных. Особенно Траоре, который выбыл надолго. Он выбыл на срок от 7 месяцев до года. Для нас это серьезная потеря. Ведь одно дело вернуться в общую группу, а другое - набрать форму.

Если бы у меня спросили, здоровый Траоре или потеря очков с "Интером", то лучше очки с "Интером" отдать, а Траоре оставить здоровым. Очень важный для нас игрок", - сказал Палкин.