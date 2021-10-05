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Севидов: Лучший игрок классического? Судья Шандор

Премьер-лига
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Выделить кого-то одного из игроков по такой игре действительно тяжело

Севидов: Лучший игрок классического? Судья Шандор

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Известный украинский тренер Александр Севидов комментируя для UA-Футбол результат матча Динамо и Шахтера (0:0), с большим трудом смог выделить лучшего игрока матча.

"Больше всех мне понравился Шандор (главный судья, прим.). Неожиданно спокойно и уверенно он провел матч. Ведь в этих командах играют известные игроки, которые могут попробовать надавить на судью. Судейство было на приличном уровне.

А из футболистов – даже не знаю, тяжело кого-то выделить, особенно в составе Динамо по игре. Может быть Шапаренко, да и он чуть не довел до инфаркта тренерский штаб, когда на последних минутах пошел в обводку и потерял мяч…

У Шахтера – тоже тяжело кого-то выделить. Может быть Майкон, который всегда находился в своем месте второго опорного и всегда находился там, где нужно. Он понравился в этом матче.

Ну а по большому счету выделять кого-то по такой игре очень тяжело", - сказал Севидов.

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В статье: Александр Севидов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Цап-царап (Харків)
05.10.2021 в 21:51
"Стратив" усіх...
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