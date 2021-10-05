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Красников: Я хотел добавить креатива в динамовский футбол, но у Хацкевича было другое направление
Функционер рассказал о периоде своей работы в Динамо
Вице-президент Металлиста Евгений Красников рассказал о своей работе в киевском
- В Динамо я поработал совсем недолго. Игорь Суркис - прекрасный человек, он дал мне серьезную должность в клубе. Но, немного поработав, я сразу понял, что у Александра Хацкевича, который тогда был главным тренером Динамо, чуть другое направление и видение. Он видел все по одному, а я - по-другому.
- Есть версия, что ваших Че че, Буэно, Сидклея Хацкевич не ставил в состав из-за того, что их завели в клуб в обход его агента...
- У меня отличные отношения с Хацкевичем. Разговоров на эту тему было много. С Че Че, насколько я понимаю, у него просто не сложились отношения. Это сложноватый парень. Сидклею не повезло, потому что вырос Миколенко. За Че че они какие-то деньги получили, Сидклей сейчас уехал в ПАОК. Так что убытков я Динамо не нанес. Может, принес мало пользы, но у меня просто было чуть другое видение. Я хотел добавить креатива в дисциплинированный динамовский футбол.
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