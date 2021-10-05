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Красников: Я хотел добавить креатива в динамовский футбол, но у Хацкевича было другое направление

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Функционер рассказал о периоде своей работы в Динамо

Красников: Я хотел добавить креатива в динамовский футбол, но у Хацкевича было другое направление

Новина українською

Вице-президент Металлиста Евгений Красников рассказал о своей работе в киевском Динамо.

- В Динамо я поработал совсем недолго. Игорь Суркис - прекрасный человек, он дал мне серьезную должность в клубе. Но, немного поработав, я сразу понял, что у Александра Хацкевича, который тогда был главным тренером Динамо, чуть другое направление и видение. Он видел все по одному, а я - по-другому.

- Есть версия, что ваших Че че, Буэно, Сидклея Хацкевич не ставил в состав из-за того, что их завели в клуб в обход его агента...

- У меня отличные отношения с Хацкевичем. Разговоров на эту тему было много. С Че Че, насколько я понимаю, у него просто не сложились отношения. Это сложноватый парень. Сидклею не повезло, потому что вырос Миколенко. За Че че они какие-то деньги получили, Сидклей сейчас уехал в ПАОК. Так что убытков я Динамо не нанес. Может, принес мало пользы, но у меня просто было чуть другое видение. Я хотел добавить креатива в дисциплинированный динамовский футбол.

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В статье: Евгений Красников Динамо (Киев) Металлист (Харьков)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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italiano
05.10.2021 в 23:46
Признайся,что хотел добавить на свой счёт,но Хацкевич тоже хотел)))..глист-это навсегда
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0
avatar
Цап-царап (Харків)
05.10.2021 в 22:53
Спокутись - це вчасно...
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0
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