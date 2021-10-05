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Президент Ингульца: Моя любимая книга - "Я – вор в законе"

Премьер-лига
(1 голосов)

Александр Поворознюк отвечает на личные вопросы

Президент Ингульца: Моя любимая книга - "Я – вор в законе"

Канал "Трендець"

Новина українською

Эпатажный президент "Ингульца" Александр Поворознюк ответил на своеобразный блиц-опрос о своей личной жизни.

- Чего вы боитесь?

- Жену, когда прихожу пьяным домой через сутки.

- Что вас вдохновляет?

- Жена, когда она меня поддерживает. После того, что я пережил, понимаю, насколько важна поддержка семьи.

- Опишите себя в трех словах.

- Справедливый, решительный, любвеобильный.

- Самый дорогой подарок, который получали?

- Часы.

- Ваша любимая книга?

- "Я – вор в законе" (Евгений Сухов).

- Любимые сериал?

- "Девять жизней Нестора Махно".

- Самая дорогая покупка в жизни?

- Машина.

- Деньги для вас – это…

- Это не самое важное в жизни.

- Секс-символ для Александра Поворознюка?

- Жена. Других женщин я не люблю. Красивее жены я никого не встречал в своей жизни.

- Какие три вещи захватили бы с собой на необитаемый остров?

- Автомат Калашникова, топор и спички.

- Самое важное изобретение человечества?

- Интернет.

- Отправились в будущее или прошлое?

- В прошлое. Я всегда горжусь своим прошлым. Если бы мне сказали, жалею ли я о чем-то в прошлом, то 100% нет. Единственное, я не стал бы повторять бы своих ошибок.

- Самая главная ошибка в жизни?

- Когда я сел в тюрьму и взял всё на себя, а меня все предали.

- Если бы вы увидели пришельца НЛО, ваши действия…?

- Смотря, что было бы в руках.

- Верите в жизнь после смерти?

- Да. Я просто уже был там. И не раз. Когда тебя взрывают в машине и тебя оттуда выбрасывает взрывной волной, и через три дня у тебя нет понимания, где ты побывал и что ты делал – вот тогда ты все поймешь.

- Сколько водки за раз выпивали максимально?

- 126 полустаканчиков.

- Лучшее наказание для бандита?

- Расстрелять на Крещатике и повесить головой вниз.

- Что чаще всего снится по ночам?

- Работа.

- Что такое счастье?

- Это здоровые дети, семья и твои близкие.

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В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
fanday

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Комментарии (2)
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Камонплей
05.10.2021 в 22:48
Колись давно серед школярок було модним створювати всілякі зошити-анкети з набором дурних питань, а друзі мали на те давати дурні відповіді. За межі дівчачої кімнати той сором виходив рідко. А в 2021 з цього роблять новини.
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Цап-царап (Харків)
05.10.2021 в 22:43
Йомана істина від Тюк-Тюк...
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