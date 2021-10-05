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Президент Ингульца: Моя любимая книга - "Я – вор в законе"
Александр Поворознюк отвечает на личные вопросы
Канал "Трендець"
Эпатажный президент "
- Чего вы боитесь?
- Жену, когда прихожу пьяным домой через сутки.
- Что вас вдохновляет?
- Жена, когда она меня поддерживает. После того, что я пережил, понимаю, насколько важна поддержка семьи.
- Опишите себя в трех словах.
- Справедливый, решительный, любвеобильный.
- Самый дорогой подарок, который получали?
- Часы.
- Ваша любимая книга?
- "Я – вор в законе" (Евгений Сухов).
- Любимые сериал?
- "Девять жизней Нестора Махно".
- Самая дорогая покупка в жизни?
- Машина.
- Деньги для вас – это…
- Это не самое важное в жизни.
- Секс-символ для Александра Поворознюка?
- Жена. Других женщин я не люблю. Красивее жены я никого не встречал в своей жизни.
- Какие три вещи захватили бы с собой на необитаемый остров?
- Автомат Калашникова, топор и спички.
- Самое важное изобретение человечества?
- Интернет.
- Отправились в будущее или прошлое?
- В прошлое. Я всегда горжусь своим прошлым. Если бы мне сказали, жалею ли я о чем-то в прошлом, то 100% нет. Единственное, я не стал бы повторять бы своих ошибок.
- Самая главная ошибка в жизни?
- Когда я сел в тюрьму и взял всё на себя, а меня все предали.
- Если бы вы увидели пришельца НЛО, ваши действия…?
- Смотря, что было бы в руках.
- Верите в жизнь после смерти?
- Да. Я просто уже был там. И не раз. Когда тебя взрывают в машине и тебя оттуда выбрасывает взрывной волной, и через три дня у тебя нет понимания, где ты побывал и что ты делал – вот тогда ты все поймешь.
- Сколько водки за раз выпивали максимально?
- 126 полустаканчиков.
- Лучшее наказание для бандита?
- Расстрелять на Крещатике и повесить головой вниз.
- Что чаще всего снится по ночам?
- Работа.
- Что такое счастье?
- Это здоровые дети, семья и твои близкие.
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