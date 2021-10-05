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Тотовицкий: Ракицкий - крутой пацан. Однажды раздал игрокам дубля Шахтера больше 5 тысяч долларов
Сказал, что от чистого сердца
Хавбек "Десны" Андрей Тотовицкий в эфире шоу "Трендец" высказался о Ярославе Ракицком, вспомнив историю из времен, когда играл за "
– Помню, были в дубле "Шахтера". Ракицкий сыграл за нас пару матчей. Мы играли против "Зари", они в том сезоне стали чемпионами U-21. Мы очень хорошо сыграли, кучу моментов не забили. Ракицкий за нас тогда играл.
Я жил с Кулачем на квартире. Приехали с матча расстроенные. Тут Ярик звонит: "Привет, что делаете?" Отвечаем: "Да ничего. Собираемся поужинать". Он говорит: "Приезжайте в кафе. Я сижу там с женой. Поужинаем".
Мы приехали в кафе, поужинали. Он спрашивает: "Какие у вас премиальные?" У нас была премия 400 долларов дома и 600 – на выезде. Ракицкий достает пачку денег, дает нам: "Вот вам на 18 человек. Раздадите, кто в составе – 400 за победу, а кто на замене – по 200. Просто я играл, кайфанул от игры".
Мы как-то растерялись с Кулачем. Там было, наверное, больше 5 тысяч долларов. Нам так стало неловко. Он говорит: "Пацаны, это от себя, от чистого сердца. Возьмите, пожалуйста, деньги". Его жена Оля сказала: "Если Ярик дает, значит это не просто так. Возьмите и раздайте деньги команде".
Мы с Кулачем взяли и на следующий день раздали пацанам.
- Он добряк?
– Да, Ярик очень классный пацан.
- У тебя ведь тоже было предложение из России?
– Да. Не хочу на эту тему за себя говорить. За Ярика скажу, что он крутой пацан.
- Что пацаны сказали в команде, когда принесли деньги?
– Да мы сразу тогда всем позвонили и сказали. Все довольны были, приятно было очень.
Он, помимо денег, завозил бутсы. У него, по-моему, контракт с Nike был. Он завез пар 15 бутс, поразбирали пацаны.
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