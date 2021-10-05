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Тотовицкий: Ракицкий - крутой пацан. Однажды раздал игрокам дубля Шахтера больше 5 тысяч долларов

Премьер-лига
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(1 голосов)

Сказал, что от чистого сердца

Тотовицкий: Ракицкий - крутой пацан. Однажды раздал игрокам дубля Шахтера больше 5 тысяч долларов

Новина українською

Хавбек "Десны" Андрей Тотовицкий в эфире шоу "Трендец" высказался о Ярославе Ракицком, вспомнив историю из времен, когда играл за "Шахтер" U-21.

– Помню, были в дубле "Шахтера". Ракицкий сыграл за нас пару матчей. Мы играли против "Зари", они в том сезоне стали чемпионами U-21. Мы очень хорошо сыграли, кучу моментов не забили. Ракицкий за нас тогда играл.

Я жил с Кулачем на квартире. Приехали с матча расстроенные. Тут Ярик звонит: "Привет, что делаете?" Отвечаем: "Да ничего. Собираемся поужинать". Он говорит: "Приезжайте в кафе. Я сижу там с женой. Поужинаем".

Мы приехали в кафе, поужинали. Он спрашивает: "Какие у вас премиальные?" У нас была премия 400 долларов дома и 600 – на выезде. Ракицкий достает пачку денег, дает нам: "Вот вам на 18 человек. Раздадите, кто в составе – 400 за победу, а кто на замене – по 200. Просто я играл, кайфанул от игры".

Мы как-то растерялись с Кулачем. Там было, наверное, больше 5 тысяч долларов. Нам так стало неловко. Он говорит: "Пацаны, это от себя, от чистого сердца. Возьмите, пожалуйста, деньги". Его жена Оля сказала: "Если Ярик дает, значит это не просто так. Возьмите и раздайте деньги команде".

Мы с Кулачем взяли и на следующий день раздали пацанам.

- Он добряк?

– Да, Ярик очень классный пацан.

- У тебя ведь тоже было предложение из России?

– Да. Не хочу на эту тему за себя говорить. За Ярика скажу, что он крутой пацан.

- Что пацаны сказали в команде, когда принесли деньги?

– Да мы сразу тогда всем позвонили и сказали. Все довольны были, приятно было очень.

Он, помимо денег, завозил бутсы. У него, по-моему, контракт с Nike был. Он завез пар 15 бутс, поразбирали пацаны.

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В статье: Ярослав Ракицкий Андрей Тотовицкий Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (5)
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таврия19752009 (симферополь)
05.10.2021 в 23:45
Молодец Ярик
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+2
-2
аалекс ( Крым)
05.10.2021 в 23:21
Меценат, однако. Но не жлоб, это точно.
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+2
-2
avatar
Цап-царап (Харків)
05.10.2021 в 23:11
На підпитку футбольори і нетаке можуть...
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+1
-2
italiano
05.10.2021 в 23:45
Это да..один раз Саленко готовый в баре такое городил…не помню с кем тогда играли Динамо,еврокубковый матч был)))
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0
-2
oleg.m.3972 (Харьков)
06.10.2021 в 00:46
Ну, большинство и на підпитку такого не могут... А ты с ними тогда пил ? Или откуда инфа, что они что-то пили ?
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0
0


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