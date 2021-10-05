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Луческу дал команде 4 дня выходных, а сам улетел в Румынию

Премьер-лига
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Пока пауза в чемпионате, есть время для небольшого отдыха

Луческу дал команде 4 дня выходных, а сам улетел в Румынию

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

После матча с "Шахтером", который состоялся третьего октября (0:0), футболисты "Динамо" команды получили несколько дней выходных.

После отдыха вместе команда (без сборников) соберётся в четверг, седьмого октября.

Ну а главный тренер Динамо Мирча Луческу с женой Нелли также воспользовался выходными и улетел домой в Румынию.

Напомним, что киевляне ушли на перерыв в чемпионате лидером с трехочковым отрывом от "Шахтера".

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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