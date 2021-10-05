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Луческу дал команде 4 дня выходных, а сам улетел в Румынию
Пока пауза в чемпионате, есть время для небольшого отдыха
Фото: ФК Динамо Киев
После матча с "Шахтером", который состоялся третьего октября (0:0), футболисты "
После отдыха вместе команда (без сборников) соберётся в четверг, седьмого октября.
Ну а главный тренер Динамо Мирча Луческу с женой Нелли также воспользовался выходными и улетел домой в Румынию.
Напомним, что киевляне ушли на перерыв в чемпионате лидером с трехочковым отрывом от "Шахтера".
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Источник:Meta Ratings
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