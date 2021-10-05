Луческу дал команде 4 дня выходных, а сам улетел в Румынию

После матча с "Шахтером", который состоялся третьего октября (0:0), футболисты " Динамо " команды получили несколько дней выходных.

После отдыха вместе команда (без сборников) соберётся в четверг, седьмого октября.

Ну а главный тренер Динамо Мирча Луческу с женой Нелли также воспользовался выходными и улетел домой в Румынию.

Напомним, что киевляне ушли на перерыв в чемпионате лидером с трехочковым отрывом от "Шахтера".