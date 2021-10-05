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Смирный - о протестах ультрас Черноморца: Мы не собираемся перед кем-то прогибаться
В Одессе не все спокойно
Полузащитник "
"Поначалу задевало. Но мы же не можем и в голову влезть.
Ну не любят они нас – пусть не любят. Мы же не собираемся перед кем-то прогибаться или еще что-то", – сказал Смирный.
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Источник:Футбольний формат
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Комментарии (2)
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SeventyFour (Phoenix)
06.10.2021 в 00:31
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kotіgorok (Чернiгiв)
05.10.2021 в 23:56
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