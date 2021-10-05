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Смирный - о протестах ультрас Черноморца: Мы не собираемся перед кем-то прогибаться

Премьер-лига
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(1 голосов)

В Одессе не все спокойно

Смирный - о протестах ультрас Черноморца: Мы не собираемся перед кем-то прогибаться

Новина українською

Полузащитник "Черноморца" Евгений Смирный, арендованный одесситами у "Динамо", отреагировал на протесты ультрас одесского клуба.

"Поначалу задевало. Но мы же не можем и в голову влезть.

Ну не любят они нас – пусть не любят. Мы же не собираемся перед кем-то прогибаться или еще что-то", – сказал Смирный.

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В статье: Черноморец (Одесса) Евгений Смирный
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Комментарии (2)
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SeventyFour (Phoenix)
06.10.2021 в 00:31
Мда, молодок-дурное! Футбол для болельщиков а не бабки зарабатывать. Это приговор. Там уже не только палки в автобус, а и nи3gить за такое будут
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kotіgorok (Чернiгiв)
05.10.2021 в 23:56
Гiвнамiвцю, валiзка -> потяг -> кукуєв!
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