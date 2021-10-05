Смирный - о протестах ультрас Черноморца: Мы не собираемся перед кем-то прогибаться

Полузащитник " Черноморца " Евгений Смирный, арендованный одесситами у "Динамо", отреагировал на протесты ультрас одесского клуба.

"Поначалу задевало. Но мы же не можем и в голову влезть.

Ну не любят они нас – пусть не любят. Мы же не собираемся перед кем-то прогибаться или еще что-то", – сказал Смирный.