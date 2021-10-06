Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Львов проведет спарринг с Вересом 10 октября
Поединок пройдет во Львове
Фото: ФК Львов /Автор - Roman Porodko
17 октября ФК "Львов" в 11 туре чемпионата УПЛ будут принимать "Динамо".
Паузу в чемпионате подопечные Олега Дулуба заполнят спаррингом с "Вересом", который состоится 10 октября во Львове.
В этом контрольном поединке не сможет сыграть капитан команды Энес Махмутович, который сейчас находится в расположении сборной Люксембурга.
Травмированных среди "горожан" нет.
Напомним, что "Львов" занимает в чемпионате УПЛ 13-е место, набрав 6 очков.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Meta-ratings
Популярное сейчас
- Красников: Шахтер не купил Тайсона у Интернасьонала, потому что им сказали, что он немножко психованный
- Ярмоленко опоздал на первую тренировку сборной - долго ждал багаж и застрял в пробках
- Тотовицкий: Ракицкий - крутой пацан. Однажды раздал игрокам дубля Шахтера больше 5 тысяч долларов
- Динамо сохраняет отрыв от Шахтера, Ворскла выходит на третье место. Таблица УПЛ 2021/22
- Подруга звезды Ромы публикует сексуальные фото в белье пока ее парень помогал громить Зарю. ФОТО
- Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...