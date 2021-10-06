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Львов проведет спарринг с Вересом 10 октября

Премьер-лига
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Поединок пройдет во Львове

Львов проведет спарринг с Вересом 10 октября

Фото: ФК Львов /Автор - Roman Porodko

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17 октября ФК "Львов" в 11 туре чемпионата УПЛ будут принимать "Динамо".

Паузу в чемпионате подопечные Олега Дулуба заполнят спаррингом с "Вересом", который состоится 10 октября во Львове.

В этом контрольном поединке не сможет сыграть капитан команды Энес Махмутович, который сейчас находится в расположении сборной Люксембурга.

Травмированных среди "горожан" нет.

Напомним, что "Львов" занимает в чемпионате УПЛ 13-е место, набрав 6 очков.

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В статье: ФК Львов Верес (Ровно)
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