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Шостак: Мариуполь проведет работу над ошибками во время перерыва
Хавбек "азовцев" подвел итоги поражения от "Руха"
Фото: ФК Мариуполь
Полузащитник "Мариуполя" Денис Шостак подвел итоги матча с "Рухом" (1:2) в 10-м туре УПЛ.
- Денис, у тебя, наверное, был лучший момент в матче. Почему не удалось забить?
- Был прострел, я сыграл на опережение, но, к сожалению, не попал в ворота.
- Ты вышел на замену в перерыве. Каково это выходить на замену при счете 0:2?
- Мы выходили, чтобы усилить игру. Должны были больше играть на атаку. И во втором тайме, считаю, что команда много играла на атаку. Но забить не получилось.
- "Мариуполь" - одна из самых молодых команд не только в Украине, но и в Европе. И многие выступление команды в нынешнем сезоне списывают на отсутствие опыта.
- Нам пока не везет. Надеюсь, в следующих играх мы докажем, что мы сильная команда.
- Сейчас пауза на игры сборной. Она пойдет на пользу команде, или, наоборот, лучше бы были игры?
- Конечно. Мы проведем работу над своими ошибками и, думаю, к следующей игре будем лучше готовы.
- Ваша команда долго ждала этой игры. Практически месяц вы играли на выезде. И сегодня, несмотря на холод и позднее начало матча, у команды была хорошая поддержка.
- Мы очень благодарны тем болельщикам, которые сегодня пришли на стадион. Надеюсь, в следующих играх они также будут нас поддерживать, а мы в свою очередь постараемся порадовать их", - сказал Шостак.
Напомним, "Мариуполь" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 4 очка.
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