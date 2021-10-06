Шостак: Мариуполь проведет работу над ошибками во время перерыва

Полузащитник "Мариуполя" Денис Шостак подвел итоги матча с "Рухом" (1:2) в 10-м туре УПЛ.

- Денис, у тебя, наверное, был лучший момент в матче. Почему не удалось забить?

- Был прострел, я сыграл на опережение, но, к сожалению, не попал в ворота.

- Ты вышел на замену в перерыве. Каково это выходить на замену при счете 0:2?

- Мы выходили, чтобы усилить игру. Должны были больше играть на атаку. И во втором тайме, считаю, что команда много играла на атаку. Но забить не получилось.

- "Мариуполь" - одна из самых молодых команд не только в Украине, но и в Европе. И многие выступление команды в нынешнем сезоне списывают на отсутствие опыта.

- Нам пока не везет. Надеюсь, в следующих играх мы докажем, что мы сильная команда.

- Сейчас пауза на игры сборной. Она пойдет на пользу команде, или, наоборот, лучше бы были игры?

- Конечно. Мы проведем работу над своими ошибками и, думаю, к следующей игре будем лучше готовы.

- Ваша команда долго ждала этой игры. Практически месяц вы играли на выезде. И сегодня, несмотря на холод и позднее начало матча, у команды была хорошая поддержка.

- Мы очень благодарны тем болельщикам, которые сегодня пришли на стадион. Надеюсь, в следующих играх они также будут нас поддерживать, а мы в свою очередь постараемся порадовать их", - сказал Шостак.

Напомним, "Мариуполь" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 4 очка.