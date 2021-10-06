  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шостак: Мариуполь проведет работу над ошибками во время перерыва
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шостак: Мариуполь проведет работу над ошибками во время перерыва

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек "азовцев" подвел итоги поражения от "Руха"

Шостак: Мариуполь проведет работу над ошибками во время перерыва

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Полузащитник "Мариуполя" Денис Шостак подвел итоги матча с "Рухом" (1:2) в 10-м туре УПЛ.

- Денис, у тебя, наверное, был лучший момент в матче. Почему не удалось забить?

- Был прострел, я сыграл на опережение, но, к сожалению, не попал в ворота.

- Ты вышел на замену в перерыве. Каково это выходить на замену при счете 0:2?

- Мы выходили, чтобы усилить игру. Должны были больше играть на атаку. И во втором тайме, считаю, что команда много играла на атаку. Но забить не получилось.

- "Мариуполь" - одна из самых молодых команд не только в Украине, но и в Европе. И многие выступление команды в нынешнем сезоне списывают на отсутствие опыта.

- Нам пока не везет. Надеюсь, в следующих играх мы докажем, что мы сильная команда.

- Сейчас пауза на игры сборной. Она пойдет на пользу команде, или, наоборот, лучше бы были игры?

- Конечно. Мы проведем работу над своими ошибками и, думаю, к следующей игре будем лучше готовы.

- Ваша команда долго ждала этой игры. Практически месяц вы играли на выезде. И сегодня, несмотря на холод и позднее начало матча, у команды была хорошая поддержка.

- Мы очень благодарны тем болельщикам, которые сегодня пришли на стадион. Надеюсь, в следующих играх они также будут нас поддерживать, а мы в свою очередь постараемся порадовать их", - сказал Шостак.

Напомним, "Мариуполь" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 4 очка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Денис Шостак
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Мариуполь

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Judas (Київ)
06.10.2021 в 09:31
Лучше отдохните.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...