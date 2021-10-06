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"На команду это никак не влияет". Цитаишвили высказался о протестах ультрас Черноморца
Хавбек считает, что этим людям просто нечем заняться
Фото: facebook.com/fc.chernomorets
Полузащитник "Черноморца" Георгий Цитаишвили, который играет в аренде за одесский клуб, прокомментировал протесты ультрас одесситов.
"На команду это никак не влияет. Их было там 5 или 6 человек.
Наверное, этим людям нечего делать, если едут сюда и кричат такие слова", – сказал Цитаишвили.
Напомним, ультрас "Черноморца" открыто выступают против руководства "моряков" из-за большого количества арендованных у "Динамо" игроков.
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Источник:Футбольный формат
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