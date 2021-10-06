"На команду это никак не влияет". Цитаишвили высказался о протестах ультрас Черноморца

Полузащитник "Черноморца" Георгий Цитаишвили, который играет в аренде за одесский клуб, прокомментировал протесты ультрас одесситов.

"На команду это никак не влияет. Их было там 5 или 6 человек.

Наверное, этим людям нечего делать, если едут сюда и кричат ​​такие слова", – сказал Цитаишвили.