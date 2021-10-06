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"На команду это никак не влияет". Цитаишвили высказался о протестах ультрас Черноморца

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек считает, что этим людям просто нечем заняться

"На команду это никак не влияет". Цитаишвили высказался о протестах ультрас Черноморца

Фото: facebook.com/fc.chernomorets

Новина українською

Полузащитник "Черноморца" Георгий Цитаишвили, который играет в аренде за одесский клуб, прокомментировал протесты ультрас одесситов.

"На команду это никак не влияет. Их было там 5 или 6 человек.

Наверное, этим людям нечего делать, если едут сюда и кричат ​​такие слова", – сказал Цитаишвили.

Напомним, ультрас "Черноморца" открыто выступают против руководства "моряков" из-за большого количества арендованных у "Динамо" игроков.

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В статье: Черноморец (Одесса) Георгий Цитаишвили
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Комментарии (8)
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alex.belogubko (одесса)
06.10.2021 в 11:02
пацаны не при чём --идите Климу
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.10.2021 в 10:29
Печалька
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+1
-1
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Цап-царап (Харків)
06.10.2021 в 10:03
"Мы волшебную косим трынь-траву'...
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+2
-1
tarakan (Одесса)
06.10.2021 в 09:17
Да-да, не влияет)) а когда по дороге из Совиньона под автобусом рвануло пару раз - тоже пох? Сколько дней обоссанные ходили? (Видео в сети если что)
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+2
-5
Alex.696 (Немирів)
06.10.2021 в 09:30
Климову під будинком бабахніть, чи то сцикотно?
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+2
-2
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
06.10.2021 в 10:57
За Климова можна рукавиці шити пару років за пайку,а тут так і так нічого не буде.Тай дуркують.
0
0
can (Торонто, Львов)
06.10.2021 в 10:19
Действительно,тараканьи мозги. Как и у всех подобных, и киевских ультрас в том числе. Футбол для вас - игрушка для безмозглых психопатов. Вы хоть центральный круг от углового флажка отличаете? Фаера, бомбочки, хари друг другу начистить - это кайф, а футбол - что-то, где-то неподалеку. Ты обязательно гордись видео, малолетний недоумок.
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+1
-2
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Goleon (Одесса)
06.10.2021 в 10:26
до них видно туго доходит)) климов неуловим, но есть же его правая рука мисюра, скорее он и является главным инициатором всех этих движух с арендами
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0
-1


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