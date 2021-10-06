Десна потеряла Волошина до конца месяца

17 октября черниговцы проведут поединок 11-го тура УПЛ - с "Минаем".

Подготовку к этому матчу подопечные Александра Рябоконя начнут 8 октября. На 10 октября запланирован контрольный поединок, но соперник еще уточняется.

Игрок молодежной сборной Украины Викентий Волошин из-за травмы в октябре "Десне" не поможет. Он уже пропустил поединок 10 тура УПЛ - с "Зарей" (2:0).

В текущем сезоне 20-летний полузащитник за "северян" провел 8 матчей, забил 1 гол и выполнил одну результативную передачу.

С луганчанами также не играли из-за повреждений Евгений Цымбалюк, Андрей Тотовицкий, однако медицинский персонал черниговского клуба предпринимает усилия, чтобы к матчу с "Минаем" они вернулись в строй.

Напомним, что "Десна" занимает в чемпионате УПЛ седьмое место, набрав 16 очков.