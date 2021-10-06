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Тотовицкий: С Десной еще два месяца контракта. Задача – найти хорошую команду с амбициями
Украинский футболист вскоре будет искать себе новый клуб
Фото: ФК Десна
Полузащитник "Десны" Андрей Тотовицкий рассказал о ситуации со своим контрактом с черниговским клубом, а также поделился планами на будущее.
"Контракт с "Десной"? Два месяца осталось. Я в "Десне" получил, что хотел. Все время играю. Мне этого не хватало в карьере, когда был в "Шахтере", мало играл. Но сейчас играю.
Главная задача – найти хорошую команду, которая будет с амбициями. Чтобы попытаться не то что реабилитироваться или воскресить карьеру, но попытаться попасть на топ-уровень или вернуться.
У меня был в Турции вариант. Считаю, там чемпионат лучше, чем в Украине. Там и в финансовом плане намного лучше. Были разные варианты, но у меня был разговор с президентом "Десны". Он меня заверил, что ему деньги не важны, чтобы я побыл еще", – сказал Тотовицкий.
Напомним, в текущем сезоне 28-летний футболист за "Десну" провел 9 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал три результативные передачи.
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