Тотовицкий: С Десной еще два месяца контракта. Задача – найти хорошую команду с амбициями

Полузащитник "Десны" Андрей Тотовицкий рассказал о ситуации со своим контрактом с черниговским клубом, а также поделился планами на будущее.

"Контракт с "Десной"? Два месяца осталось. Я в "Десне" получил, что хотел. Все время играю. Мне этого не хватало в карьере, когда был в "Шахтере", мало играл. Но сейчас играю.

Главная задача – найти хорошую команду, которая будет с амбициями. Чтобы попытаться не то что реабилитироваться или воскресить карьеру, но попытаться попасть на топ-уровень или вернуться.

У меня был в Турции вариант. Считаю, там чемпионат лучше, чем в Украине. Там и в финансовом плане намного лучше. Были разные варианты, но у меня был разговор с президентом "Десны". Он меня заверил, что ему деньги не важны, чтобы я побыл еще", – сказал Тотовицкий.