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Тотовицкий: С Десной еще два месяца контракта. Задача – найти хорошую команду с амбициями

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Украинский футболист вскоре будет искать себе новый клуб

Тотовицкий: С Десной еще два месяца контракта. Задача – найти хорошую команду с амбициями

Фото: ФК Десна

Новина українською

Полузащитник "Десны" Андрей Тотовицкий рассказал о ситуации со своим контрактом с черниговским клубом, а также поделился планами на будущее.

"Контракт с "Десной"? Два месяца осталось. Я в "Десне" получил, что хотел. Все время играю. Мне этого не хватало в карьере, когда был в "Шахтере", мало играл. Но сейчас играю.

Главная задача – найти хорошую команду, которая будет с амбициями. Чтобы попытаться не то что реабилитироваться или воскресить карьеру, но попытаться попасть на топ-уровень или вернуться.

У меня был в Турции вариант. Считаю, там чемпионат лучше, чем в Украине. Там и в финансовом плане намного лучше. Были разные варианты, но у меня был разговор с президентом "Десны". Он меня заверил, что ему деньги не важны, чтобы я побыл еще", – сказал Тотовицкий.

Напомним, в текущем сезоне 28-летний футболист за "Десну" провел 9 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал три результативные передачи.

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В статье: Андрей Тотовицкий Десна (Чернигов)
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Комментарии (4)
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Surzhik (Чернигов)
06.10.2021 в 10:59
Останній місяць як він грав, так краще без нього
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.10.2021 в 10:32
Самый яркий игрок Десны! Реально надо посильнее команду искать!
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-1
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ascent (Луксор)
06.10.2021 в 10:21
Вернись в Зарю...
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0
-1
Русланбай (Рівне)
06.10.2021 в 10:19
Все вірно. Тільки за кордоном треба шукати. Чехія, Польща, Прибалтика. Турція то взагалі космос варіант. Але не згідний з тим що там чемп ліпший аніж в нас. Раніше 100 % Але за останні роки там теж рівень футболу просів. Турецькі клуби теж влітають всім як і наші в єрокубках. Але на рахунок самого антуражу чемпіонату - накплу емоцій, стадіонам, напруги. То наш чемп і поблизу не стоїть.
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