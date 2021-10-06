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Шахтер открыл в Киеве первую футбольную школу для детей 7-12 лет

Премьер-лига
(1 голосов)

Записаться могут все желающие мальчики и девочки

Шахтер открыл в Киеве первую футбольную школу для детей 7-12 лет

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

"Шахтер" открыл в Киеве первую официальную футбольную школу для мальчиков и девочек от 7 до 12 лет.

Shakhtar Pro – школа, в которой футбольные тренировки проходят по методике и под руководством тренеров Академии "Шахтера" и под непосредственным контролем руководителя спортивной части Академии Эдгара Кардозо.

Записаться на занятия независимо от предварительной подготовки могут все желающие мальчики и девочки. Ученики получат приоритетное право участвовать в отборе в Академию "Шахтера", а также станут частью регулярных профессиональных футбольных событий клуба, будь то вывод игроков на поле или возможность быть настоящим болбоем на матчах.

Адрес: Киев, ул. Владимира Брожко, 36 (футбольные поля МАУП). Записаться или узнать подробности можно по телефону: 067 639 19 36. В первый тренировочный день школу посетили более 80 детей.

Первая тренировка в школе – бесплатная. Количество мест ограниченно.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
06.10.2021 в 11:06
И сколько стоит сие удовольствие??
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