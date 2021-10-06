Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер открыл в Киеве первую футбольную школу для детей 7-12 лет
Записаться могут все желающие мальчики и девочки
Фото: ФК Шахтер Донецк
"Шахтер" открыл в Киеве первую официальную футбольную школу для мальчиков и девочек от 7 до 12 лет.
Shakhtar Pro – школа, в которой футбольные тренировки проходят по методике и под руководством тренеров Академии "Шахтера" и под непосредственным контролем руководителя спортивной части Академии Эдгара Кардозо.
Записаться на занятия независимо от предварительной подготовки могут все желающие мальчики и девочки. Ученики получат приоритетное право участвовать в отборе в Академию "Шахтера", а также станут частью регулярных профессиональных футбольных событий клуба, будь то вывод игроков на поле или возможность быть настоящим болбоем на матчах.
Адрес: Киев, ул. Владимира Брожко, 36 (футбольные поля МАУП). Записаться или узнать подробности можно по телефону: 067 639 19 36. В первый тренировочный день школу посетили более 80 детей.
Первая тренировка в школе – бесплатная. Количество мест ограниченно.
Популярное сейчас
- Даша Савина: С самого детства моя семья болела за Днепр
- Ярмоленко опоздал на первую тренировку сборной - долго ждал багаж и застрял в пробках
- Смирный - о протестах ультрас Черноморца: Мы не собираемся перед кем-то прогибаться
- Ультрас Динамо вывесили баннер: Вон из Киева, ржавые
- Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО
- Подруга звезды Ромы публикует сексуальные фото в белье пока ее парень помогал громить Зарю. ФОТО
Новости по теме
- 00:29 Украинские Красников: Шахтер не купил Тайсона у Интернасьонала, потому что им сказали, что он немножко психованный
- 23:03 Украинские Тотовицкий: Ракицкий - крутой пацан. Однажды раздал игрокам дубля Шахтера больше 5 тысяч долларов
- 21:33 Украинские Севидов: Лучший игрок классического? Судья Шандор