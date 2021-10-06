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Луческу не исключил возвращения в бухарестское Динамо
Румынский наставник высказался о своем бывшем клубе
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился мнением о своем бывшем клубе - бухарестском "Динамо".
"Рад, что "Динамо" сыграло последний матч вничью. Это даёт команде много энтузиазма и мотивирует на следующие матчи. Присутствие Мирчи Редника на посту главного тренера положительно отражается на команде — со всех сторон. Сейчас я даже не знаю футболистов бухарестского "Динамо".
Наверное, придёт время, когда я подставлю клубу своё плечо", – сказал Луческу.
Напомним, Мирча Луческу тренировал "Динамо" Бухарест с 1985 по 1990 год. На данный момент команда из Бухареста занимает предпоследнее, 15 место в чемпионате Румынии.
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