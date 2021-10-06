  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Луческу не исключил возвращения в бухарестское Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луческу не исключил возвращения в бухарестское Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Румынский наставник высказался о своем бывшем клубе

Луческу не исключил возвращения в бухарестское Динамо

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился мнением о своем бывшем клубе - бухарестском "Динамо".

"Рад, что "Динамо" сыграло последний матч вничью. Это даёт команде много энтузиазма и мотивирует на следующие матчи. Присутствие Мирчи Редника на посту главного тренера положительно отражается на команде — со всех сторон. Сейчас я даже не знаю футболистов бухарестского "Динамо".

Наверное, придёт время, когда я подставлю клубу своё плечо", – сказал Луческу.

Напомним, Мирча Луческу тренировал "Динамо" Бухарест с 1985 по 1990 год. На данный момент команда из Бухареста занимает предпоследнее, 15 место в чемпионате Румынии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Динамо (Бухарест) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Digi Sport

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Цап-царап (Харків)
06.10.2021 в 12:17
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...