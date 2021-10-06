Луческу не исключил возвращения в бухарестское Динамо

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился мнением о своем бывшем клубе - бухарестском "Динамо".

"Рад, что "Динамо" сыграло последний матч вничью. Это даёт команде много энтузиазма и мотивирует на следующие матчи. Присутствие Мирчи Редника на посту главного тренера положительно отражается на команде — со всех сторон. Сейчас я даже не знаю футболистов бухарестского "Динамо".

Наверное, придёт время, когда я подставлю клубу своё плечо", – сказал Луческу.