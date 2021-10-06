Фонсека: Всегда уважал Луческу и его работу, а вот он мою – не до конца

Бывший главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека рассказал о донецкой команде после ухода Мирчи Луческу.

"Я пришел после 12 лет Луческу, это было нелегко. Потому что у меня были другие идеи, это была сложная работа. Были футболисты, которые работали только с Луческу. Изменить взгляды на футбол и игру после 12 лет того, что они делали, это было действительно трудно. Особенно на первом этапе.

Я не говорю, что идеи Луческу - плохие, они другие. Интегрировать свои идеи в игру команды было на самом деле сложно. Луческу - очень хороший тренер, результаты в "Шахтере" это подтверждают. Также это доказывают результаты в киевском "Динамо".

Впервые об этом скажу, потому что Луческу говорит обо мне 5 лет. И всегда не до конца отдает должное моей работе. Я всегда уважал его и его работу, а вот он мою - не до конца. Реальность такова, что когда мы приехали сюда, он два года не выигрывал чемпионат. Я перенял от Луческу такую ​​команду, и трудно было изменить ее на ту, что три раза подряд выиграла чемпионат. Я не взял у Луческу команду, которая выигрывала, я взял команду, которая проиграла 2 чемпионата.