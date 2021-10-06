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Фонсека: Всегда уважал Луческу и его работу, а вот он мою – не до конца

Премьер-лига
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(1 голосов)

Экс-наставник "горняков" ответил на слова своего предшественника Мирчи Луческу

Фонсека: Всегда уважал Луческу и его работу, а вот он мою – не до конца

Новина українською

Бывший главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека рассказал о донецкой команде после ухода Мирчи Луческу.

"Я пришел после 12 лет Луческу, это было нелегко. Потому что у меня были другие идеи, это была сложная работа. Были футболисты, которые работали только с Луческу. Изменить взгляды на футбол и игру после 12 лет того, что они делали, это было действительно трудно. Особенно на первом этапе.

Я не говорю, что идеи Луческу - плохие, они другие. Интегрировать свои идеи в игру команды было на самом деле сложно. Луческу - очень хороший тренер, результаты в "Шахтере" это подтверждают. Также это доказывают результаты в киевском "Динамо".

Впервые об этом скажу, потому что Луческу говорит обо мне 5 лет. И всегда не до конца отдает должное моей работе. Я всегда уважал его и его работу, а вот он мою - не до конца. Реальность такова, что когда мы приехали сюда, он два года не выигрывал чемпионат. Я перенял от Луческу такую ​​команду, и трудно было изменить ее на ту, что три раза подряд выиграла чемпионат. Я не взял у Луческу команду, которая выигрывала, я взял команду, которая проиграла 2 чемпионата.

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Есть те, кто скажут, что я использовал идеи Луческу. Это говорят люди, которые ничего не понимают в футболе. Потому что мы радикально трансформировали манеру игры "Шахтера". И моя манера игры не имеет ничего общего с манерой Луческу. Я перенял от Луческу игроков, которые были без мотивации, половина не хотела оставаться в команде. Это был коллектив, у которого были проблемы с дисциплиной. Кроме того, были мелкие конфликты между тренерами и футболистами. И изменить стиль игры - это очень тяжело. То, что я играл в такой же футбол, как и Луческу - да, это правда. Но это не была схема, которую изобрел Луческу, она универсальна.

Я не поблагодарил его за команду, которую он оставил? Я не звоню тренерам, чтобы поблагодарить за команды, в которые прихожу. Не благодарят и меня тренеры, которые приходят после. Я что, буду благодарить за команду, которая не выигрывала? За команду, которой не хватало дисциплины? Не понимаю, за что", - подытожил Фонсека.

Напомним, Паулу Фонсека работал в "Шахтере" с 2016 по 2019 год. Под его руководством донецкий клуб выиграл семь трофеев: три чемпионата, три кубка и один Суперкубок Украины.

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В статье: Мирча Луческу Шахтер (Донецк) Паулу Фонсека
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Бомбардир

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Комментарии (6)
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2.dc (Николаев)
06.10.2021 в 15:18
Чёй-то дядя раскудахтался … отсидел свое на всем готовеньком, ещё и хвост поднимает. Имхо, все евойные заслуги - вовремя пришёл, да вовремя свалил, всё …
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0
0
emart57 (Киев)
06.10.2021 в 15:08
Зато в Роме его оценили правильно...)
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0
-1
FC Energy (Новая Каховка)
06.10.2021 в 15:14
У Луческу после Шахтера хорошо получалось?
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.10.2021 в 14:45
стрекоза щёлкнула каракуля по носу!
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0
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.10.2021 в 14:32
Он таки прав, Луч постоянно тыкал в Фонсеку, а ушёл то он, оставил сплошной сумбур!
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+3
-2
Caballero (Dream country)
06.10.2021 в 14:30
Думки безробітного, "уніженного і оскорбльонного".
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+2
-2


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