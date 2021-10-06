Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мариуполь начал подготовку к матчу с Металлистом 1925 без десяти игроков
"Азовцы" не планировали спарринги во время паузы в УПЛ
Фото: ФК Мариуполь
16 октября азовцы проведут домашний поединок 11 тура чемпионата УПЛ – с "Металлистом 1925".
"Мариуполь" не планировал проводить контрольный матч во время октябрьской паузы в чемпионате УПЛ.
Дело в том, что главный тренер Остап Маркевич не может рассчитывать сразу на десять футболистов: Сергей Чоботенко - травмирован, Александр Драмбаев, Богдан Вьюнник - вызваны в молодежную сборную Украины, Марк Мампасси, Даниил Удод, Артур Микитишин, Михаил Хромей, Олег Очеретько, Денис Шостак - в юниорскую, а Стефан Спировски - находится в расположении сборной Северной Македонии.
Напомним, что "Мариуполь" занимает в чемпионате УПЛ 16 место, набрав 4 очка.
Популярное сейчас
- Госдума назвала изображение украинского Крыма от УЕФА русофобией
- ФИФА может смягчить правило офсайда
- Откровения Мбаппе, потери Финляндии и год без Траоре. Главные новости за 5 октября
- "Я же тебя сейчас вытащу, башку отобью". Селезнев попал в новый скандал в Харькове
- Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО
- Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца