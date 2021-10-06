Мариуполь начал подготовку к матчу с Металлистом 1925 без десяти игроков

16 октября азовцы проведут домашний поединок 11 тура чемпионата УПЛ – с "Металлистом 1925".

"Мариуполь" не планировал проводить контрольный матч во время октябрьской паузы в чемпионате УПЛ.

Дело в том, что главный тренер Остап Маркевич не может рассчитывать сразу на десять футболистов: Сергей Чоботенко - травмирован, Александр Драмбаев, Богдан Вьюнник - вызваны в молодежную сборную Украины, Марк Мампасси, Даниил Удод, Артур Микитишин, Михаил Хромей, Олег Очеретько, Денис Шостак - в юниорскую, а Стефан Спировски - находится в расположении сборной Северной Македонии.

Напомним, что "Мариуполь" занимает в чемпионате УПЛ 16 место, набрав 4 очка.