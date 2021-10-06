УАФ утвердила время начала и место проведения матчей 1/8 финала Кубка Украины

Ну от як виражатися у бік тої УАФ?! Грають у будні дні і у 14.00, о 17.00 ...А те, що люди на роботах і не встигають, не потрапляють ні на стадіони, ні до телевізорів - це нікого не хвилює?! Ці сук...хіба про футбол і вболівальників думають?! Там перевага і "тепла ванна" для клубів Ахмєта та Ярославського, хто б сумнівався Це повний піз...ь!!!