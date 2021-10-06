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УАФ утвердила время начала и место проведения матчей 1/8 финала Кубка Украины
Матчи пройдут 26-28 октября
Фото Павла Кубанова - УАФ
Дирекция по проведению
26.10.2021
"Металлист 1925" (Харьков) - "Александрия" (Александрия). 19.30. Трансляция - "Футбол 2"
27.10.2021
"Верес" (Ровно) - "Ворскла" (Полтава). 14.00. Трансляция - "Футбол 1"
"Мариуполь" (Мариуполь) - "Динамо" (Киев). 17.00. Трансляция - "Футбол 3"
"Черноморец" (Одесса) - "Шахтер" (Донецк). 19.30. Трансляция - "Футбол 2"
28.10.2021
"Альянс" (Долина) - "Львов" (Львов). 14.00. Трансляция - "Футбол 1"
"ЛНЗ" (Черкассы) - "Днепр-1" (Днепр). 17.00. Трансляция - "Футбол 2"
"Рух" (Львов) - "Заря" (Луганск). 19.00. Трансляция - "Футбол 1"
"Металлист" (Харьков) - "Колос" (Ковалевка). 19.30. Трансляция - "Футбол 3"
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