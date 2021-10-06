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УАФ утвердила время начала и место проведения матчей 1/8 финала Кубка Украины

Премьер-лига
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Матчи пройдут 26-28 октября

УАФ утвердила время начала и место проведения матчей 1/8 финала Кубка Украины

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Дирекция по проведению Кубка Украины определила даты и время начала матчей 1/8 финала турнира.

26.10.2021

"Металлист 1925" (Харьков) - "Александрия" (Александрия). 19.30. Трансляция - "Футбол 2"

27.10.2021

"Верес" (Ровно) - "Ворскла" (Полтава). 14.00. Трансляция - "Футбол 1"

"Мариуполь" (Мариуполь) - "Динамо" (Киев). 17.00. Трансляция - "Футбол 3"

"Черноморец" (Одесса) - "Шахтер" (Донецк). 19.30. Трансляция - "Футбол 2"

28.10.2021

"Альянс" (Долина) - "Львов" (Львов). 14.00. Трансляция - "Футбол 1"

"ЛНЗ" (Черкассы) - "Днепр-1" (Днепр). 17.00. Трансляция - "Футбол 2"

"Рух" (Львов) - "Заря" (Луганск). 19.00. Трансляция - "Футбол 1"

"Металлист" (Харьков) - "Колос" (Ковалевка). 19.30. Трансляция - "Футбол 3"

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы) Альянс (Липовая Долина) Металлист (Харьков)
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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zloyded (Киев)
06.10.2021 в 16:19
Ну от як виражатися у бік тої УАФ?! Грають у будні дні і у 14.00, о 17.00 ...А те, що люди на роботах і не встигають, не потрапляють ні на стадіони, ні до телевізорів - це нікого не хвилює?! Ці сук... хіба про футбол і вболівальників думають?! Там перевага і "тепла ванна" для клубів Ахмєта та Ярославського, хто б сумнівався Це повний піз...ь!!!
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