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Тотовицкий: Считаю, что даже на 50% не реализовал себя

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек рассказал о развитии своей карьеры

Тотовицкий: Считаю, что даже на 50% не реализовал себя

shakhtar.com

Новина українською

Хавбек "Десны" Андрей Тотовицкий рассказал о развитии своей карьеры, и о том, что он не реализовал свой потенциал.

"Попал в такую ситуацию с "Шахтером". На меня постоянно рассчитывали, но я не играл за первую команду. Хотя Луческу ко мне хорошо относился, но я сам в себя не верил. Такая конкуренция была - Виллиан, Дуглас Коста, Мхитарян. Я просто не верил, что могу быть сильнее. Когда Руслан Малиновский уходил в "Севастополь", то меня тоже звали. Я согласился, но в "Шахтере" сказали, что на меня рассчитывают. Были аренды, были варианты, но "Шахтер"...

Я считаю, что даже на 50% не реализовал себя. Не мечтал я в 28 лет играть в чемпионате Украины. Еще был вариант с "Ференцварошем", мне лично Ребров звонил. Это тогда, когда Зубкова взяли. А Фонсека сказал, что не отпустит, а потом травма серьезная.

В "Мариуполь" я принципиально отказался идти и перешел в "Десну". Когда-то был вариант со "Страсбургом" французским, и они в тот сезон Кубок взяли. Это судьба такая", - сказал Тотовицкий.

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В статье: Андрей Тотовицкий Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
06.10.2021 в 17:44
ФК Мариуполь ассоциируется прямо, как исчадие ада! Но тем не менее поиграли у нас купа ну очень неплохих игроков. А так бы сидели в ШД на лавке, как сейчас сидят те же Бондаренко, Сикан и Корниенко. А у нас бы играли...
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