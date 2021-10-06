Тотовицкий: Считаю, что даже на 50% не реализовал себя

Хавбек " Десны " Андрей Тотовицкий рассказал о развитии своей карьеры, и о том, что он не реализовал свой потенциал.

"Попал в такую ситуацию с "Шахтером". На меня постоянно рассчитывали, но я не играл за первую команду. Хотя Луческу ко мне хорошо относился, но я сам в себя не верил. Такая конкуренция была - Виллиан, Дуглас Коста, Мхитарян. Я просто не верил, что могу быть сильнее. Когда Руслан Малиновский уходил в "Севастополь", то меня тоже звали. Я согласился, но в "Шахтере" сказали, что на меня рассчитывают. Были аренды, были варианты, но "Шахтер"...

Я считаю, что даже на 50% не реализовал себя. Не мечтал я в 28 лет играть в чемпионате Украины. Еще был вариант с "Ференцварошем", мне лично Ребров звонил. Это тогда, когда Зубкова взяли. А Фонсека сказал, что не отпустит, а потом травма серьезная.

В "Мариуполь" я принципиально отказался идти и перешел в "Десну". Когда-то был вариант со "Страсбургом" французским, и они в тот сезон Кубок взяли. Это судьба такая", - сказал Тотовицкий.