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Фонсека: Мудрик в первую очередь должен думать о команде, а потом уже о себе

Премьер-лига
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Португальский тренер рассказал о сильных и слабых сторонах молодого таланта

Фонсека: Мудрик в первую очередь должен думать о команде, а потом уже о себе

Новина українською

Экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека рассказал о своем опыте работы с игроком "горняков" Михаилом Мудриком.

"Мудрик – футболист с большим талантом и большими возможностями, но одного таланта недостаточно. С годами он поймет, что футбол – коллективная игра. Футболисты должны играть коллективно. В футболе очень важны взаимодействия, отношения между игроками.

В 17 лет он был большим талантом, я решил позвать его в первую команду. В то время он старался больше играть индивидуально, не до конца понимал, что играет в команде. Многие футболисты "Шахтера" не понимали, что он делал. Были некоторые конфликты, после чего я решил, что будет лучше, если он будет тренироваться с U-19. Это было не оптимальное время, чтобы он был в главной команде.

Имея талант, мы каждый день должны доказывать, что заслуживаем быть в команде. Вокруг Мудрика атмосфера не была идеальной, все много о нем говорили. Говорили, что это очень большой талант и сильный футболист. Но сначала он должен приземлиться. Без баланса и понимания, что надо много работать, любому футболисту тяжело добраться до высочайшего уровня. С годами, думаю, он поймет, что должен быть на уровне со своими партнерами по команде, работать каждый день и думать о команде, а потом уже о себе. Не сомневаюсь, что со временем он поймет и докажет, что он действительно великий футболист", – сказал Фонсека.

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В статье: Шахтер (Донецк) Паулу Фонсека Михаил Мудрик
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Источник:
Бомбардир

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