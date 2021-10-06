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Траоре пропустит 9-12 месяцев, Мораес будет восстанавливаться еще 2 месяца
Информация из лазарета горняков
Александр Приходько - UA-Футбол
Начальник медицинской службы "
"У Траоре серьезная травма – повреждены структуры коленного сустава. Через 2 недели предстоит операция, сейчас его к ней готовим: нужно время, чтобы уменьшился отек, чтобы было достаточное сгибание в коленном суставе. Травма очень серьезная. Восстановление Траоре может занять от 9 месяцев до года.
Исмаили и Фернандо уже на финишной прямой, планируем, чтобы через 3–4 дня они приступили к занятиям в общей группе. Восстановление Витао еще займет порядка 7–10 дней.
У Мораеса еще продолжается курс реабилитации, прошло только 5 месяцев. Думаю, восстановление займет еще не меньше 2. К концу ноября – декабрю он сможет тренироваться, если не будет никаких побочных эффектов", – сказал Глущенко.
Напомним, что контракт Мораеса с клубом заканчивается в конце нынешнего календарного года.
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