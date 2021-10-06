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Траоре пропустит 9-12 месяцев, Мораес будет восстанавливаться еще 2 месяца

Премьер-лига
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(1 голосов)

Информация из лазарета горняков

Траоре пропустит 9-12 месяцев, Мораес будет восстанавливаться еще 2 месяца

Александр Приходько - UA-Футбол

Новина українською

Начальник медицинской службы "Шахтера" Артур Глущенко рассказал о ситуации с травмированными игроками команды.

"У Траоре серьезная травма – повреждены структуры коленного сустава. Через 2 недели предстоит операция, сейчас его к ней готовим: нужно время, чтобы уменьшился отек, чтобы было достаточное сгибание в коленном суставе. Травма очень серьезная. Восстановление Траоре может занять от 9 месяцев до года.

Исмаили и Фернандо уже на финишной прямой, планируем, чтобы через 3–4 дня они приступили к занятиям в общей группе. Восстановление Витао еще займет порядка 7–10 дней.

У Мораеса еще продолжается курс реабилитации, прошло только 5 месяцев. Думаю, восстановление займет еще не меньше 2. К концу ноября – декабрю он сможет тренироваться, если не будет никаких побочных эффектов", – сказал Глущенко.

Напомним, что контракт Мораеса с клубом заканчивается в конце нынешнего календарного года.

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В статье: Лассина Траоре Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (3)
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balamyt (Boston)
06.10.2021 в 19:22
А что с Коноплянкой...Он уже в общей группе..или до сих пор востонавливается
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
06.10.2021 в 20:14
Що з Коноплянкою саме зараз - точно не знаю, а що з ним у широкому розумінні - здається, всім давно вже очевидно. Закінчився Коноплянка.
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дЫркофан
06.10.2021 в 20:44
кому он уже нужен коноплянка?
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