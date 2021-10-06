Защитник Мариуполя: Сказывается неопытность игроков команды. Уровень УПЛ достаточно высок

Защитник " Мариуполя " Петр Стасюк поделился мнением о состоянии команды после 10 туров УПЛ.

— "Мариуполь" в матче с "Рухом" (0:2) по сути сам себе привез. Что с обороной команды? Вы уже проанализировали эти моменты?

— Мы не можем пока разобраться в чем проблема. Так и есть, что два гола сами себе привезли. Наверное, сказывается неопытность. Уровень Премьер-лиги достаточно высок.

— Остап Маркевич сказал, что команда не привыкла быть так долго без побед. Что делать в такой ситуации?

— Надо только работать – другого выхода нет.

— Проиграли бой, но не проиграли войну?

— Думаю, да!

— Сейчас пауза на игры сборной. Она пойдет на пользу команде, или, наоборот, лучше бы были игры?

— Пауза нам необходима. Думаю, что мы во время этой паузы "перезапустим" нашу команду и игру.