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Защитник Мариуполя: Сказывается неопытность игроков команды. Уровень УПЛ достаточно высок
Петр Стасюк рассказал о нынешнем состоянии команды
fcmariupol.com
Защитник "
— "Мариуполь" в матче с "Рухом" (0:2) по сути сам себе привез. Что с обороной команды? Вы уже проанализировали эти моменты?
— Мы не можем пока разобраться в чем проблема. Так и есть, что два гола сами себе привезли. Наверное, сказывается неопытность. Уровень Премьер-лиги достаточно высок.
— Остап Маркевич сказал, что команда не привыкла быть так долго без побед. Что делать в такой ситуации?
— Надо только работать – другого выхода нет.
— Проиграли бой, но не проиграли войну?
— Думаю, да!
— Сейчас пауза на игры сборной. Она пойдет на пользу команде, или, наоборот, лучше бы были игры?
— Пауза нам необходима. Думаю, что мы во время этой паузы "перезапустим" нашу команду и игру.
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