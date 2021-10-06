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Самба Диалло: Не понимаю язык, поэтому еще тяжело общаться, сложно с тренерами Динамо
Адаптация молодого таланта проходит не так уж и просто
Фото: Динамомания/ Автор - Yulia Perekopaiko
Молодой хавбек "
"Я следил за ЛЧ. В прошлом сезоне видел матч "Динамо" с "Барселоной". Вот как я узнал о киевском клубе. Мой агент предложил мне приехать на просмотр, когда я был в юношеской сборной Сенегала.
Я здесь уже полгода. Когда приехал – чувствовал себя хорошо, потому что "Динамо" – большой клуб. Это известный клуб, много игроков мечтает играть здесь из-за Лиги чемпионов. Очень счастлив подписать контракт с "Динамо".
Еще тяжело общаться, потому что не понимаю язык. Поэтому это сложно с тренерами. Но когда тренер объясняет упражнения, я смотрю, как делают другие, что делают – и потом повторяю это.
Мой кумир в футболе? Садьо Мане из "Ливерпуля". Мне импонирует его способность работать с мячом, обыгрывать 1 в 1. Пытаюсь играть так же, как он", – сказал Диалло.
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