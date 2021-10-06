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Самба Диалло: Не понимаю язык, поэтому еще тяжело общаться, сложно с тренерами Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Адаптация молодого таланта проходит не так уж и просто

Самба Диалло: Не понимаю язык, поэтому еще тяжело общаться, сложно с тренерами Динамо

Фото: Динамомания/ Автор - Yulia Perekopaiko

Новина українською

Молодой хавбек "Динамо" U-19 Самба Диалло рассказал о своей адаптации в киевском клубе, а также назвал своего футбольного кумира.

"Я следил за ЛЧ. В прошлом сезоне видел матч "Динамо" с "Барселоной". Вот как я узнал о киевском клубе. Мой агент предложил мне приехать на просмотр, когда я был в юношеской сборной Сенегала.

Я здесь уже полгода. Когда приехал – чувствовал себя хорошо, потому что "Динамо" – большой клуб. Это известный клуб, много игроков мечтает играть здесь из-за Лиги чемпионов. Очень счастлив подписать контракт с "Динамо".

Еще тяжело общаться, потому что не понимаю язык. Поэтому это сложно с тренерами. Но когда тренер объясняет упражнения, я смотрю, как делают другие, что делают – и потом повторяю это.

Мой кумир в футболе? Садьо Мане из "Ливерпуля". Мне импонирует его способность работать с мячом, обыгрывать 1 в 1. Пытаюсь играть так же, как он", – сказал Диалло.

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В статье: Динамо (Киев) Самба Диалло
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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Комментарии (4)
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kalan-86 (Анкара)
06.10.2021 в 23:34
Удачи тебе, парень! Надеюсь скоро поможешь основной команде Динамо!
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0
-1
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Цап-царап (Харків)
06.10.2021 в 23:05
Йому 19, а він за півроку не збирався навіть вчити мову... То він тут затримуватись не збирається.
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0
-4
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kotіgorok (Чернiгiв)
06.10.2021 в 23:19
Полярнi пєтухi вчать свою бiбiзянку лише москальськiй мовi :(
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0
-3
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kotіgorok (Чернiгiв)
06.10.2021 в 23:02
Приємно бачити як Динамо розвиває молодих українцiв!
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-3


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