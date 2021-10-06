Шахтер заинтересовался форвардом сборной Египта

" Шахтер " заинтересовался форвардом "Галатасарая" Мостафой Мохамедом, который арендован турецким клубом у египетского "Замалека".

Как сообщает Fotospor, "горняки" видят в 23-летнем форварде замену травмированному Траоре.

При этом, пока что донецкий клуб принял выжидательную позицию, так как пока что неясно, кому будет принадлежать игрок и с кем вести возможные переговоры. Если ситуация с правами на игрока прояснится, "Шахтер" зимой может сделать предложение.

Также сообщается, что еще одним вариантом для "горняков" может быть аренда форварда "Фенербахче" Аллахьяра Сайядманеша, у которого в конце года заканчивается аренда в "Заре".

Отметим, что контракт Мохамеда с "Замалеком" рассчитан до лета 2024 года, аренда в "Галатасарее" с правом выкупа – до лета 2022-го. Форвард сыграл за турецкий клуб в общей сложности 31 матч, в которых забил 11 голов и отдал 1 ассист.

Также игрок вызывается в сборную Египта, где в 6 матчах забил 1 гол.