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Шахтер заинтересовался форвардом сборной Египта
Мостафа Мохамед сейчас играет в аренде в Галатасарае
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Как сообщает Fotospor, "горняки" видят в 23-летнем форварде замену травмированному Траоре.
При этом, пока что донецкий клуб принял выжидательную позицию, так как пока что неясно, кому будет принадлежать игрок и с кем вести возможные переговоры. Если ситуация с правами на игрока прояснится, "Шахтер" зимой может сделать предложение.
Также сообщается, что еще одним вариантом для "горняков" может быть аренда форварда "Фенербахче" Аллахьяра Сайядманеша, у которого в конце года заканчивается аренда в "Заре".
Отметим, что контракт Мохамеда с "Замалеком" рассчитан до лета 2024 года, аренда в "Галатасарее" с правом выкупа – до лета 2022-го. Форвард сыграл за турецкий клуб в общей сложности 31 матч, в которых забил 11 голов и отдал 1 ассист.
Также игрок вызывается в сборную Египта, где в 6 матчах забил 1 гол.
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