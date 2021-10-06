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Шахтер заинтересовался форвардом сборной Египта

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Мостафа Мохамед сейчас играет в аренде в Галатасарае

Шахтер заинтересовался форвардом сборной Египта

youtube

Новина українською

"Шахтер" заинтересовался форвардом "Галатасарая" Мостафой Мохамедом, который арендован турецким клубом у египетского "Замалека".

Как сообщает Fotospor, "горняки" видят в 23-летнем форварде замену травмированному Траоре.

При этом, пока что донецкий клуб принял выжидательную позицию, так как пока что неясно, кому будет принадлежать игрок и с кем вести возможные переговоры. Если ситуация с правами на игрока прояснится, "Шахтер" зимой может сделать предложение.

Также сообщается, что еще одним вариантом для "горняков" может быть аренда форварда "Фенербахче" Аллахьяра Сайядманеша, у которого в конце года заканчивается аренда в "Заре".

Отметим, что контракт Мохамеда с "Замалеком" рассчитан до лета 2024 года, аренда в "Галатасарее" с правом выкупа – до лета 2022-го. Форвард сыграл за турецкий клуб в общей сложности 31 матч, в которых забил 11 голов и отдал 1 ассист.

Также игрок вызывается в сборную Египта, где в 6 матчах забил 1 гол.

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В статье: Шахтер (Донецк) Галатасарай (Стамбул) Аллахяр
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Источник:
Fotospor

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Комментарии (2)
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Only DK (Kyiv)
07.10.2021 в 00:11
Фейк. У них только бразильских бибизян берут
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+1
-3
Stihl Kindermann (Gonduras)
07.10.2021 в 00:49
Ибаать ты самм ка бибизьяна...
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