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Фонсека назвал футболиста Шахтера, которого хотел забрать в Рому
Специалист рассказал о работе в Италии
Бывший тренер "Шахтера" и "Ромы" Паулу Фонсека подтвердил, что хотел подписать в римский клуб Тайсона в 2019-м году.
– Часто звучали игроки "Шахтера", которые могли перейти в "Рому". Но почти все это было неправдой на самом деле. Это не было секретом, что я некоторое время был заинтересован в Тайсоне. И все.
Это нормально. Я был тренером "Шахтера", поэтому люди всегда думали, что буду много футболистов перетягивать из "Шахтера" в "Рому", потому что хорошо их знаю. Могу вас заверить: единственный футболист, к которому был интерес – Тайсон. Это был мой первый сезон в Италии.
- Что Тайсон мог дать вашей "Роме"?
– В то время нам был нужен быстрый вингер. Я его знал. Он хорошо понимал мои требования. Считаю, Тайсон очень хорошо бы вошел в итальянский футбол. Это быстрый игрок, который очень хорошо работает на атаку. Смелый исполнитель с опытом. Поэтому хотел видеть его в "Роме", – сказал Фонсека.
Напомним, 48-летний специалист работал в "Шахтере" в 2016-19 годах. Под его руководством донецкий клуб выиграл семь трофеев: три чемпионата, три кубка и один Суперкубок Украины.
Итальянскую "Рому" Фонсека возглавлял с 2019 года, однако покинул клуб в конце прошлого сезона. На этой должности его сменил Жозе Моуриньо.
Полузащитник Тайсон защищал цвета "Шахтера" с 2013 по 2021 год, куда перешел из "Металлиста". В этом году 33-летний бразилец вернулся в "Интернасьонал".
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