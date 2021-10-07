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Юный полузащитник СК Днепр-1 вошел в ТОП-60 талантов мирового футбола по версии The Guardian

Премьер-лига
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Юный полузащитник СК Днепр-1 вошел в ТОП-60 талантов мирового футбола по версии The Guardian

СК Днепр-1

Новина українською

Каждый год авторитетное издание The Guardian публикует список из 60 лучших молодых талантливых футболистов мирового футбола.

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В 2021 году в данный ТОП вошел хавбек украинского СК Днепр-1 Егор Ярмолюк. В характеристике "десятки" команды Йовичевича написано следующее:

"Ярмолюка часто сравнивают с его соотечественником, игроком "Вест Хэма" Андреем Ярмоленко, и не только из-за схожести их фамилий. 17-летний игрок очень силен с мячом в ногах, тоже может сыграть на фланге. Егор – трудолюбивый, выносливый, быстрый игрок, обладает великолепным видением поля и футбольным интеллектом. Он хорошо разбирается в ситуациях 1 в 1".

Юный полузащитник СК Днепр-1 вошел в ТОП-60 талантов мирового футбола по версии The Guardian - изображение 1

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В статье: СК Днепр-1 Егор Ярмолюк
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Источник:
theguardian.com

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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
07.10.2021 в 14:28
Кто его вообще в дел в деле? Такой талант, что даже за основу Днепра не играет.
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