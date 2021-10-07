Юный полузащитник СК Днепр-1 вошел в ТОП-60 талантов мирового футбола по версии The Guardian

Каждый год авторитетное издание The Guardian публикует список из 60 лучших молодых талантливых футболистов мирового футбола.

В 2021 году в данный ТОП вошел хавбек украинского СК Днепр-1 Егор Ярмолюк. В характеристике "десятки" команды Йовичевича написано следующее:

"Ярмолюка часто сравнивают с его соотечественником, игроком "Вест Хэма" Андреем Ярмоленко, и не только из-за схожести их фамилий. 17-летний игрок очень силен с мячом в ногах, тоже может сыграть на фланге. Егор – трудолюбивый, выносливый, быстрый игрок, обладает великолепным видением поля и футбольным интеллектом. Он хорошо разбирается в ситуациях 1 в 1".