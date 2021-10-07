Матвиенко: Срна сказал, что Шахтер на меня рассчитывает и скоро предложит новый контракт

Защитник " Шахтера " Николай Матвиенко в комментарии "Команда №12 рассказал о возможном новом контракте с клубом.

– В последнее время часто пишут о том, что ты можешь сменить прописку. Дыма без огня не бывает?

– Наверное, да. Мечта каждого футболиста играть в топ-чемпионате, и я не исключение.

Некоторые варианты были, но пока я полностью сосредоточен на игре за свой родной клуб, у меня был разговор с Дарио Срной, который тоже сказал, что "Шахтер" на меня рассчитывает и вскоре предложит новый контракт.