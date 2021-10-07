  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Матвиенко: Срна сказал, что Шахтер на меня рассчитывает и скоро предложит новый контракт
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матвиенко: Срна сказал, что Шахтер на меня рассчитывает и скоро предложит новый контракт

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Судя по всему, защитник остается в донецком клубе

Матвиенко: Срна сказал, что Шахтер на меня рассчитывает и скоро предложит новый контракт

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко в комментарии "Команда №12 рассказал о возможном новом контракте с клубом.

– В последнее время часто пишут о том, что ты можешь сменить прописку. Дыма без огня не бывает?

– Наверное, да. Мечта каждого футболиста играть в топ-чемпионате, и я не исключение.

Некоторые варианты были, но пока я полностью сосредоточен на игре за свой родной клуб, у меня был разговор с Дарио Срной, который тоже сказал, что "Шахтер" на меня рассчитывает и вскоре предложит новый контракт.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Команда №1

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Only DK (Kyiv)
07.10.2021 в 18:28
Но срна мог быть под наркотой, поэтому это не точно))))
Ответить
0
-1
Dabo93
07.10.2021 в 18:07
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...