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Матвиенко: Срна сказал, что Шахтер на меня рассчитывает и скоро предложит новый контракт
Судя по всему, защитник остается в донецком клубе
Фото: ФК Шахтер Донецк
Защитник "
– В последнее время часто пишут о том, что ты можешь сменить прописку. Дыма без огня не бывает?
– Наверное, да. Мечта каждого футболиста играть в топ-чемпионате, и я не исключение.
Некоторые варианты были, но пока я полностью сосредоточен на игре за свой родной клуб, у меня был разговор с Дарио Срной, который тоже сказал, что "Шахтер" на меня рассчитывает и вскоре предложит новый контракт.
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