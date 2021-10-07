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КДК УАФ оштрафовал Динамо, Металлист и Кривбасс
Всем сестрам - по серьгам
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ оштрафовал киевское Динамо на 200 тысяч гривен.
Клуб наказан за ненадлежащую организацию матча 2-го тура
Кроме того, УАФ оштрафовала клуб "Металлист" на 50 тысяч гривен за поведение харьковских болельщиков в выездном матче против "Кривбасса".
"Кривбасс", в свою очередь, за поведение болельщиков в этой же игре наказан на 100 тысяч гривен.
Напомним, что в этом матче болельщики обеих команд активно использовали пиротехнику, а одному из фанатов "Кривбасса" под занавес матча даже удалось прорваться на поле.
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