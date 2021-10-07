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КДК УАФ оштрафовал Динамо, Металлист и Кривбасс

Премьер-лига
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(1 голосов)

Всем сестрам - по серьгам

КДК УАФ оштрафовал Динамо, Металлист и Кривбасс

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ оштрафовал киевское Динамо на 200 тысяч гривен.

Клуб наказан за ненадлежащую организацию матча 2-го тура УПЛ против "Вереса". В том матче группа фанатов "Динамо" устроили драку со стюардами и полицией на трибунах НСК Олимпийский.

Кроме того, УАФ оштрафовала клуб "Металлист" на 50 тысяч гривен за поведение харьковских болельщиков в выездном матче против "Кривбасса".

"Кривбасс", в свою очередь, за поведение болельщиков в этой же игре наказан на 100 тысяч гривен.

Напомним, что в этом матче болельщики обеих команд активно использовали пиротехнику, а одному из фанатов "Кривбасса" под занавес матча даже удалось прорваться на поле.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Верес (Ровно) Металлист (Харьков)
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Источник:
УАФ

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Комментарии (12)
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Барселиниус (землянин)
07.10.2021 в 20:09
Редакция Уа-Футбол, готов работать у вас корректором орфографических ошибок БЕСПЛАТНО с дальнейшим продвижением по службе, т. е. иметь возможность в дальнейшем стать главным корректором смысловых ошибок. Ну а там уже, каким-нибудь редактором, но уже за чисто символические деньги, с дальнейшим продвижением до должности, которую сейчас занимает многоуважаемый Сергей Швец, да продлит Всевышний дни его, минуя должность Игоря Семйона, ибо это вечность.
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+3
-4
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Red_Cat (Салоники)
07.10.2021 в 21:00
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0
0
Fishing 555 (Rivne)
07.10.2021 в 19:50
Падленко собирает дань.
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+4
0
code906 (Kiev)
07.10.2021 в 19:49
200, 100, 50 тыс... Очевидно, что Суркис не обеднеет. Но тут вопрос, почему штрафы платят клубы, а не тот кто правила нарушил?
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+5
0
Dabo93
07.10.2021 в 19:48
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-5
avatar
Mass1985 (Wilayah Ninewa)
07.10.2021 в 21:01
Давно в ж..Опу принимаешь?
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.10.2021 в 19:41
Напомним, что в этом матче болельщики обеих команд активно использовали перотехнику (!!!)...(с)
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+2
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
07.10.2021 в 19:48
Ответить
+1
-1
avatar
Цап-царап (Харків)
07.10.2021 в 19:26
УАФ эти деньги как использует?
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+7
0
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Барселиниус (землянин)
07.10.2021 в 19:50
От воно тобі треба?
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+1
-2
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rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
07.10.2021 в 19:50
Ясно же, что по назначению.
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+3
0
Лекарь (село Дарница)
07.10.2021 в 20:37
Вопрос, конечно, интересный (с)
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+1
0


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