КДК УАФ оштрафовал Динамо, Металлист и Кривбасс

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ оштрафовал киевское Динамо на 200 тысяч гривен.

Клуб наказан за ненадлежащую организацию матча 2-го тура УПЛ против "Вереса". В том матче группа фанатов "Динамо" устроили драку со стюардами и полицией на трибунах НСК Олимпийский.

Кроме того, УАФ оштрафовала клуб "Металлист" на 50 тысяч гривен за поведение харьковских болельщиков в выездном матче против "Кривбасса".

"Кривбасс", в свою очередь, за поведение болельщиков в этой же игре наказан на 100 тысяч гривен.

Напомним, что в этом матче болельщики обеих команд активно использовали пиротехнику, а одному из фанатов "Кривбасса" под занавес матча даже удалось прорваться на поле.