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Шахтер назвал лучшего игрока команды в сентябре

Премьер-лига
(1 голосов)

С солидным отрывом первое место занял Лассина Траоре

Шахтер назвал лучшего игрока команды в сентябре

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтёр" объявил итоги голосования болельщиков на звание лучшего игрока команды в сентябре.

Большинство голосов набрал форвард Лассина Траоре. За него проголосовали 56,5% респондентов.

Второе место занял Марлос, третье – Педриньо.

Напомним, что в сентябре Траоре провел 5 поединков, в которых забил 4 гола.

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В статье: Марлос Лассина Траоре Шахтер (Донецк) Педриньо
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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Only DK (Kyiv)
07.10.2021 в 21:19
Странно, что не один из судей
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