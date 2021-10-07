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Шахтер назвал лучшего игрока команды в сентябре
С солидным отрывом первое место занял Лассина Траоре
shakhtar.com
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Большинство голосов набрал форвард Лассина Траоре. За него проголосовали 56,5% респондентов.
Второе место занял Марлос, третье – Педриньо.
Напомним, что в сентябре Траоре провел 5 поединков, в которых забил 4 гола.
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Источник:ФК Шахтер
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07.10.2021 в 21:19
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